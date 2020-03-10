AYKOME ile alt yapıda ayrı ayrı kazı yapılmasının önüne geçilecek

Denizli’de alt yapı çalışmalarının koordinasyon ve denetiminin sağlanması amacıyla başlatılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Bilgi Sistemi tamamlandı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Tamer Bezmez, “İçme suyu, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon gibi alt yapı hatları yapan kurumlar arası koordinasyon sağlanacak. Her kurumun ayrı ayrı kazı yapmasının önüne geçilecek” dedi.

Denizli’de gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarının koordinasyon ve denetiminin sağlanması amacıyla hayata geçirilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Bilgi Sistemi tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan AYKOME Bilgi Sistemi’nin eğitim toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Tamer Bezmez, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin ilgili birimleri ile kentte altyapı çalışmaları gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar katıldı. Harita üzerinden takip ve kontrol işlemleri yapılacağını altyapı çalışmalarının koordinasyonunun ve denetiminin sağlanacağını belirten Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Bezmez, "AYKOME Bilgi Sistemi ile şehrimizde nerede alt yapı çalışması yapıldığı detayları ile birlikte sorgulanabilecek, harita üzerinden takip ve kontrol işlemleri gerçekleştirilebilecek. Bunun yanında içme suyu, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon gibi alt yapı hatları yapan kurumlar arası koordinasyon sağlanacak. Her kurumun ayrı ayrı kazı yapmasının önüne geçilecek. Hatların nerede olduğu görülecek. Şeffaf, ulaşılabilir bir veri arşivi oluşturulacak" dedi.