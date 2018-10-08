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Aykut Kocaman'a İran'ın Traktör Sazi takımı teklif yaptı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.10.2018 19:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda çalışmayan Aykut Kocaman'a İran'dan sürpriz teklif! Aykut Kocaman'a İran'ın Traktör Sazi takımının teklif yaptığı ve İran ekibiyle Kocaman arasında görüşme gerçekleştiği belirtildi

Aykut Kocaman'a İran'ın Traktör Sazi takımı teklif yaptı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a sürpriz transfer teklifi geldi.

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a İran'dan sürpriz teklif geldi.

İran temsilcisi BF Traktör Sazi, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'a teklif yaptı. Kocaman'ın şu anda İran'da olduğu Traktör Sazi ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

53 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la beraber görev yapan ve Kocaman'ın ayrılığının ardından Cocu'yla devam eden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın görevine geçtiğimiz günlerde son verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
aykut kocaman Traktör Sazi

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