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Aykut Kocaman Royal Antwerp'e gidecek mi?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.04.2020 21:33 | Son Güncelleme

Türkiye'de Fenerbahçe ve Konyaspor ile başarılı işlere imza atan Aykut Kocaman için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Tecrübeli teknik adam için Belçika ekibi Royal Antwerp ile anlaşıldığı öne sürülürken takımdaki Türk oyuncu Sinan Bolat açıklama yaptı.

Royal Antwerp'te forma giyen milli kaleci Sinan Bolat'tan Aykut Kocaman hakkında açıklama geldi.

Ajansspor'a konuşan Sinan Bolat, "Aykut Kocaman için Royal Antwerp iddialarını ben de Türkiye basınından takip ettim. Aykut Kocaman hakkında benden fikir alınmadı, böyle bir şey olsa sorarlardı. Aykut Kocaman'la ilgili haberleri Belçika basınında görmedim. Şu an için herhangi bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME UZATACAK MI?

'Royal Antwerp ile sözleşme uzatacak mısın?' sorusuna Sinan, "Koronavirüs salgını nedeniyle önümüzü göremiyoruz. Henüz bu konuda karar vermedim." cevabını verdi.


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Fenerbahçe aykut kocaman sinan bolat konyaspor Royal Antwerp

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