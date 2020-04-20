Aykut Kocaman Royal Antwerp'e gidecek mi?

Royal Antwerp'te forma giyen milli kaleci Sinan Bolat'tan Aykut Kocaman hakkında açıklama geldi.
Ajansspor'a konuşan Sinan Bolat, "Aykut Kocaman için Royal Antwerp iddialarını ben de Türkiye basınından takip ettim. Aykut Kocaman hakkında benden fikir alınmadı, böyle bir şey olsa sorarlardı. Aykut Kocaman'la ilgili haberleri Belçika basınında görmedim. Şu an için herhangi bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.
'Royal Antwerp ile sözleşme uzatacak mısın?' sorusuna Sinan, "Koronavirüs salgını nedeniyle önümüzü göremiyoruz. Henüz bu konuda karar vermedim." cevabını verdi.
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