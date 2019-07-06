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Aykut Kocaman, sağlık kontrolünden geçti

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 06.07.2019 11:42 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrollerinden geçti.

Aykut Kocaman, sağlık kontrolünden geçti

2019-2020 sezonunun hazırlıklarına başlayan Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, sağlık kontrollerinden geçti. Takımın sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesi'nde yapılan kontrollerde Kocaman ve yardımcısı Fahrudin Ömeroviç'ten kan örneği alınmasının ardından EKG çekimi yapıldı. Prof. Dr. Salim Ersözlü tarafından Ortopedi, Uzman Doktor Özgür Öz tarafından Kardiyoloji kontrolleri yapılan Kocaman ve yardımcısının sağlık sorunu bulunmadığı öğrenildi.

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Atiker Konyaspor aykut kocaman Spor Toto Süper Lig

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