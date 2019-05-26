Aykut Kocaman: Takımdan gidecek oyuncular var

Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta maçında evinde Akhisarspor ile berabere kalan Atiker Konyaspor’un Teknik Direktörü Aykut Kocaman maç sonu açıklamalarda bulundu. Sezonun son maçını kazanarak bitirmenin en büyük arzuları olduğunu söyleyen Kocaman, yenilmedikleri maçlardan sonra bunun kendileri için çok değerli olacağını belirtti.

Son maçı kazanarak bitirememelerinin üzüntüsü ve sinirine sahip olduklarını kaydeden Kocaman, küme düşen Akhisarspor’a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Kocaman, “Son 2 sezonun var olan 6 kupasının 3 tanesinde boy gösteren bir takımdı Akhisar takımı. Geçen sezon kupayı kazandılar, bu sene hem Süper Kupa’yı kazandılar aynı zaman da bu sene de kupada finale kadar geldiler. Ancak bu sene Avrupa liglerinde de skor açısından olmasa da iyi maçlar oynadılar. Fakat şu anda bir gerçekle karşı karşıyalar, küme düştüler. Hem geçmiş olsun diyorum hem de önümüzdeki sezon için başarılar diliyorum. Ligin renkli takımlarından bir tanesi oldu bir ilçe takımı olmasına rağmen” dedi.