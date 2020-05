“Ayla” filminin yönetmeninden iletişim öğrencileriyle online söyleşi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Sine-Düş Topluluğu tarafından düzenlenen çevrim içi (online) söyleşi etkinliği, yönetmen Can Ulkay’ın katılımıyla gerçekleşti.

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Çiğdem Dönmez’in moderatörlüğünde iki oturum şeklinde gerçekleşen etkinliğe; OMÜ Sine-Düş Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdoğan Tuğran, öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gülten Arslantürk, Topluluk Başkanı Burak Anılan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Zoom aracılığıyla gerçekleşen söyleşi aynı zamanda Sine-Düş Topluluğunun Instagram ve Youtube kanalından da canlı yayınlandı.

Önemli başarılara imza atmış olan; Müslüm, Ayla ve Türk İşi Dondurma filmleri ile pek çok reklam filminin yönetmenliğini yapan Can Ulkay, öğrencilerin sorularını içtenlikle cevapladı.

Sinemaya gönül vermiş öğrencilere önerilerde bulunan yönetmen Ulkay, "Şanslı bir yüzyıldasınız, güzel bir zamanda güzel bir alanla ilgileniyorsunuz. Teknolojinin gelişmesiyle artık yeni dijital platformlar var bu platformların sayısı artacaktır. Yakında neredeyse herkes kendi kanalını kurmuş olacak. Artık interaktif filmler yapılıyor. Seyirci, içinde bulunmak istediği hikâyeyi seçiyor. Dolayısıyla her şeyden önce yenilikçi olmalısınız ve teknolojiyi takip etmelisiniz. Türk sineması olarak bir sinema kültürümüzün oluşması gerekiyor. Çok zengin bir kültüre sahibiz. Çok çeşitlilik içinde yaşayan bir toplumuz, bunu Türk sinemasına yansıtırsak çeşitlilik oluşacaktır. Bu çeşitlilik içinde ortak olan sinema ve teknoloji. Farklı yerlerde yaşamış, farklı düşünceleri olan kişiler bir araya geldiğinde çok çeşitli ve bize ait bir Türk sineması kültürü oluşacaktır. Dolayısıyla bol bol film çekin, üretmeye devam edin. Bu süreçte evde telefonlarınızdan bile film çekip kurgulayabilirsiniz" dedi.