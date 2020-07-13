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Aylar sonra açılan ilk kurs ’Hijyen’ kursu oldu

MANİSA HABERLERİ  | 13.07.2020 12:10 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında aylar sonra Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinde açılan ilk kurs ’Hijyen Eğitimi Kursu’ oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında aylar sonra Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinde açılan ilk kurs ’Hijyen Eğitimi Kursu’ oldu. İş başvurularında hijyen eğitimi belgesi şartı aranması kursa yoğun ilgi olmasını sağlarken, ilk etapta 300 kişinin başvurduğu öğrenildi. Derler 12 kişilik sınıflarda sosyal mesafe kurallarına göre veriliyor.
Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında açılan ilk kurs ’Hijyen eğitimi’ kursu oldu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte halk eğitim merkezindeki kurslar yeniden başladı. Eğitimler, gelen öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesi, maske ve sosyal mesafe kurallarına göre, sınıf mevcudu 12 kişiyi geçmeyecek şekilde gerçekleştiriliyor. Hijyen eğitimi Fadime Başer tarafından verilirken, kursa 300 vatandaşın başvurduğu öğrenildi.

Kursiyerlere, hijyen eğitimi sertifikası verilecek
Yoğun ilgi gören kurs hakkında açıklamalarda bulunan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Tire, “Şehzadeler Halk Eğitim Merkezimizde pandemi sonrası başlattığımız ilk kurs hijyen kursu oldu. Hijyen kursu meslek edindirme kursları içerisinde yer alıyor. Halk Eğitim Merkezi ile Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle açtığımız bir kurs. Sınıflarımız aldığımız önlemlerle birlikte 12 kişiyi geçmiyor. Haftada 2-3 kursumuz faaliyet gösteriyor. Başvurular fabrika ve iş başvurularında hijyen eğitimi belgesi de gerektiği için yoğun bir ilgi mevcut. Kursa şu ana kadar başvuran kişi sayısı 300 oldu. 8 Temmuz itibariyle açılan kursumuzda, sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına özen gösterilerek ders anlatımı sağlanıyor. Kursa giriş yapan her kursiyerimizin ateşi ölçülüp, maskesiz olan öğrencilere maske temini sağlıyoruz. Biz önlemlerimizi aldık ve kursiyerlerimizi bekliyoruz.” diye konuştu.

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