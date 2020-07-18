Aylardır ayağa kalkıp işe gidemeyen genç, sağlık camiasından yardım istedi

Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan ve sol ayağında oluşan ödem nedeniyle aylardır işe gidemeyen 25 yaşındaki Cevat Taşdemir, sağlık camiasından yardım istedi.

Rahatsızlığına çözüm bulunamadığı için işinden ayrılmak zorunda kaldığını ve ayağının kesilmesinden korktuğunu söyleyen Taşdemir, “8 aylık iken sağ ve sol ayağımdan ameliyat oldum. İmkansızlıklar nedeniyle küçük iken tedavim tamamlanmamış. Uzun süredir ağrım yoktu. Mart ayının başında sol ayağım ağrıdı. Yaklaşım 4 aydır gitmediğim hastane kalmadı. Ayağımda ödem olduğu teşhisi konuldu. Sürekli ayağım alçıya ya da bandaja alınıyor. Bir türlü iyileşemedim. Mart ayının sonunda işimden ayrılmak zorunda kaldım” diyerek kavuşamdığı sağlığından dolayı zor durumda olduğunu söyledi.

Ayağındaki ağrıdan dolayı geceleri uyumakta zorluk çektiğini söyleyen Taşdemir, “Yetkililerden yardım istiyorum. Ayağımı kaybetmekten korkuyorum. Çalışamaz hale geldiğim için 4 aydır işsizim. Tek isteğim ayağımın tedavi edilmesi” diye konuştu.



