YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Aylardır Diyarbakır’da olan gezgin arıcı 2,5 ton rekolte bekliyor

Aylardır Diyarbakır’da olan gezgin arıcı 2,5 ton rekolte bekliyor

16.05.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Hınıs ilçesinden Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde gelen yaklaşık 40 yıllık arıcı, aylardır arılarını besledikleri dağlık alandan yaklaşık 2,5 tonluk bal üretimi bekliyor.

Aylardır Diyarbakır’da olan gezgin arıcı 2,5 ton rekolte bekliyor

Türkiye’de farklı bölgelere giden arıcılar, zorlu hayat şartlarıyla ürettikleri doğal balla vatandaşın ağzını en kalite şekilde tatlandırmayı hedefliyor. Erzurum’un Hınıs ilçesinden Diyarbakır’ın Kulp ilçesine eşi ve 400 kovanıyla gelen arıcı Nurettin Duman, son yağışların olması ve sıcak havaların etkisini göstermesiyle elinde kalan 350 kovandan 2,5 ton bal elde etmeyi bekliyor.

Erzurum’un Hınıs ilçesinden 400 kovan arısıyla geldiğini söyleyen Nurettin Duman, kovanlarının bazıları açlıktan telef olduğunu, şu anda elinde 350 adet kovan olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 6-7 aydır Kulp’ta oldukları ve havanın çok soğuk geçtiğini belirten Duman, “Çok soğuk geçti, verim de Allah, bilir. Hava sıcak geçerse, yağmur yağarsa çok iyi olur. Biz şekersiz çalışıyoruz. 350 kovandan 2-2,5 ton bekliyoruz. 25 gün daha kalacağız. Daha sonra Diyarbakır’ın Kulp ilçesinden tekrardan Erzurum’a” dedi.
Şekerli balın piyasa olmasından dolayı balın ucuz olduğunu dile getiren Duman, “Şekerli bal piyasadadır. 1 ton elimizde kaldı, pek satamadık. Bizde mecbur kaldığımız için 150 liradan veriyoruz. Orijinal ile sahte bal arasında çok fark var. O şekerlidir, bizde vermiyoruz. Organik bal geliyor, çok güzel oluyor. Ama biz satamıyoruz. Müşteri anlamıyor. Veriyoruz, şekerli diyor. Halbuki şekerli değil. Bal donuyor, şekerli deniliyor. Süzme bal donuyor, çerçeve bal donmuyor” şeklinde konuştu.

Aylar burada olduklarını kaydeden Duman, “Biz, kışlatmayı burada yaptık. Hava çok güzel. Her taraf çiçek açmış. Arılar yeni çalışıyor. Hava kötüydü. Sıcak geçiyor inşallah güzel olacak. 30-40 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum” ifadelerinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Müdürlüğü’nden örnek hizmetSağlık Müdürlüğü’nden örnek hizmet
Kocaeli’nin yeni dönem milletvekilleriKocaeli’nin yeni dönem milletvekilleri
Yozgat’ta ’Gençlik Yürüyüşü’ yapıldıYozgat’ta ’Gençlik Yürüyüşü’ yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 16 Mayıs Salı

İmsak
03:09
Sabah
04:53
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:30
Yatsı
21:06

Erzurum Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Salı

Kafkas eczanesi
Horasan
Çagri eczanesi
Oltu
Derman eczanesi
Karayazi
Tekman eczanesi
Tekman
Yeni burçak eczanesi
Ispir
Kale eczanesi
Pasinler
Aşkale eczanesi
Askale
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.