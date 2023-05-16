Aylardır Diyarbakır’da olan gezgin arıcı 2,5 ton rekolte bekliyor

Türkiye’de farklı bölgelere giden arıcılar, zorlu hayat şartlarıyla ürettikleri doğal balla vatandaşın ağzını en kalite şekilde tatlandırmayı hedefliyor. Erzurum’un Hınıs ilçesinden Diyarbakır’ın Kulp ilçesine eşi ve 400 kovanıyla gelen arıcı Nurettin Duman, son yağışların olması ve sıcak havaların etkisini göstermesiyle elinde kalan 350 kovandan 2,5 ton bal elde etmeyi bekliyor.

Erzurum’un Hınıs ilçesinden 400 kovan arısıyla geldiğini söyleyen Nurettin Duman, kovanlarının bazıları açlıktan telef olduğunu, şu anda elinde 350 adet kovan olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 6-7 aydır Kulp’ta oldukları ve havanın çok soğuk geçtiğini belirten Duman, “Çok soğuk geçti, verim de Allah, bilir. Hava sıcak geçerse, yağmur yağarsa çok iyi olur. Biz şekersiz çalışıyoruz. 350 kovandan 2-2,5 ton bekliyoruz. 25 gün daha kalacağız. Daha sonra Diyarbakır’ın Kulp ilçesinden tekrardan Erzurum’a” dedi.

Şekerli balın piyasa olmasından dolayı balın ucuz olduğunu dile getiren Duman, “Şekerli bal piyasadadır. 1 ton elimizde kaldı, pek satamadık. Bizde mecbur kaldığımız için 150 liradan veriyoruz. Orijinal ile sahte bal arasında çok fark var. O şekerlidir, bizde vermiyoruz. Organik bal geliyor, çok güzel oluyor. Ama biz satamıyoruz. Müşteri anlamıyor. Veriyoruz, şekerli diyor. Halbuki şekerli değil. Bal donuyor, şekerli deniliyor. Süzme bal donuyor, çerçeve bal donmuyor” şeklinde konuştu.

Aylar burada olduklarını kaydeden Duman, “Biz, kışlatmayı burada yaptık. Hava çok güzel. Her taraf çiçek açmış. Arılar yeni çalışıyor. Hava kötüydü. Sıcak geçiyor inşallah güzel olacak. 30-40 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum” ifadelerinde bulundu.

