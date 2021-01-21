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Aylık 100 TL’ye kiraya verilecek konutlar için başvuru tarihi uzatıldı

21.01.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni evli çiftlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 100 TL’den tahsis edilecek konutlar için başvuru süresini uzattı.Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 yıldır atıl vaziyette bulunan Mamak Eserkent Sosyal Konutları yenilenerek, ekonomik durumu olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlere aylık 100 TL’den tahsis edileceği açıklanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni evli çiftlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 100 TL’den tahsis edilecek konutlar için başvuru süresini uzattı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 yıldır atıl vaziyette bulunan Mamak Eserkent Sosyal Konutları yenilenerek, ekonomik durumu olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlere aylık 100 TL’den tahsis edileceği açıklanmıştı. Talepleri almaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, başvuru süresini 1 Şubat tarihine kadar uzattı. Konutlar, 10 Şubat tarihinde yapılacak kura çekilişiyle teslim edilecek.
1+1 büyüklükteki 400 konut için yoğun ilgi nedeniyle başvuru tarihini uzatma kararı alan Büyükşehir Belediyesi, 1 Şubat tarihine kadar başvuru taleplerini almaya devam edecek. Mamak Eserkent Sosyal Konutları için vatandaşlar, “https://www.ankara.bel.tr/genel-sekreter/genel-sekreter-yardimcisi/ozel-projeler-ve-donusum-dairesi-baskanligi/mamak-eserkent-sosyal-tesislerinde-tahsis-islemleri” internet adresi üzerinden form doldurarak ya da Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı 18 numaralı bankosundan işlemlerini gerçekleştiriyor. Aylık gelirin 3 bin TL’yi geçmemesi ve eşlerin üzerinde herhangi bir gayrimenkul olmaması şartının arandığı başvurularda, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu da aranıyor. Başvuru sahiplerinden ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara’da olduğunu belgelemesi istenirken, taleplerin alınmasının ardından konutlar 10 Şubat tarihinde yapılacak kura çekilişiyle yeni sahiplerine teslim edilecek.

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