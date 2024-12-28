Aylık kazancı çok konuşulmuştu! Nurseli İdiz yiyemediği makarnaya ödediği paraya isyan etti

Kınalı Kar, Beyaz Yalanlar, Serseri Aşıklar, Yalan Dünya, İlişki Durumu Karışık gibi başarılı birçok yapımda rol alan usta oyuncu Nurseli İdiz bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda aylık kazancını açıklayan usta oyuncu bu açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Aylık 200 bin TL kazandığını açıklayan Nurseli İdiz şimdi de Nişantaşı'nda gittiği bir mekanda yiyemediği makarnaya ödediği paraya isyan etti.

ÖDEDİĞİ HESABI TEK TEK SAYDI

"Carbonara içinde kaybolara" şeklinde gönderme içeren bir not düşen Nurseli İdiz, "Yiyemedim, çok sertti. Tiyatro oyunu sonrası kedilere köpeklere vereceğiz. Şu gördüğünüz makarna 580 TL. Toplam hesap 730 TL. Bir su 125 TL, 2 çay 116 TL. Başarılar diliyorum Türk halkına, başarılar" ifadelerini kullandı.