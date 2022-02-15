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AYM kararlarının etkili uygulanması projesi kapsamındaki İstanbul bölge toplantısı sona erdi

15.02.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım: - "İlk derece mahkemelerinin kararlarının AYM ve AİHM içtihatlarıyla uyumlu hale getirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından elzemdir"

İSTANBUL (AA) - Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, ilk derece mahkemelerinin kararlarının, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarıyla uyumlu hale getirilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından elzem olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen ve bireysel başvuru ihlal kararlarının adli, idari yargıya etkilerinin tartışıldığı İstanbul'daki bölge toplantısı sona erdi.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, projenin, AYM kararlarının sadece şeklen değil, hayata geçecek, somut sonuçlar doğuracak tarzda uygulanmasını amaçladığını aktardı.

Bu açıdan ihlal kararlarının objektif etkisi ve uygulanabilirliğinin büyük önem taşıdığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"İlk derece mahkemelerinin kararlarının AYM ve AİHM içtihatlarıyla uyumlu hale getirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından elzemdir. AYM kararları, yalnızca ilk derece mahkemelerine değil, idari mercilere de Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu hale getirme konusunda rehberlik etmektedir. Ülkemiz ve yurttaşlarımız için büyük bir kazanım olan bireysel başvuru sisteminin etkin şekilde varlığını sürdürmesi için tüm adli ve idari makamların üzerlerine düşeni yapması gereklidir."

- Bölge toplantıları devam edecek

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen toplantı iki gün sürdü.

İlk gününde bireysel başvuru ihlal kararlarının "adli yargıya" etkilerinin tartışıldığı toplantının ikinci gününde, ihlal kararlarının "idari yargıya" etkisi ele alındı.

Toplantının açılışının ardından yapılan oturumlarda, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı, yeniden yargılama, idari yargıda karşılaşılan sorunlar ve öneriler başlıklı sunumlar yapıldı.

Açılışı, 23 Eylül 2021'de Ankara'da yapılan ve ana yararlanıcısı AYM olan proje kapsamında bölge toplantıları devam edecek.

Projeyle hakim, savcı ve avukatlar ile diğer paydaşların, AİHM ve AYM içtihadına ilişkin farkındalıklarının arttırılması, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ve insan hakları alanındaki boşlukların etkin şekilde ele alınması, Türk mahkemeleri ve ilgili paydaşlarla Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin mahkemeleri ve AİHM arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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