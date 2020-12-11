Aynı aileden 5 kişi, bir ay içinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Genç ailesi Kovid-19'a bağlı olarak beşinci acıyı ise bugün yaşadı. Oğlunun ölüm haberi kendisinden saklanan Ali Genç, oğlu ve yeğenleri ile aynı hastalığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ali Genç, oğlu ile yan yana toprağa verildi.

Genç ailesinin bazı üyelerinin Kovid-19 tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İki kardeşi, iki yeğeni ve kayınbiraderi vefat eden Ali Genç, AA muhabirine acısının çok büyük olduğunu anlattı.

Genç, bir ay içinde beş acı yaşadığını anlatarak, "Her şey takdiriilahi. İnandık ama kendimize çok dikkat edelim. Maskemizi çok iyi kullanalım. Birbirine mesafeli davranırsak çok memnum olurum. Biz kaybettik, bundan sonra kimse böyle açılar yaşamasın, sevdiklerini kaybetmesin." dedi.

Kendisinin de Kovid-19 tedavisi gördüğünü aktaran Ali Genç, "Sağlık çalışanıyım. Ben de atlattım. Bu hastalığı Allah kimseye vermesin. Bazen aklım gidiyor, toparlayamıyorum kendimi. Bir anda heyecana kapılıp tepkiler verebiliyorum. Sıhhatim benim de iyi değil. KOAH hastasıyım ve zorlanıyorum. Şu anda atlattım ama ciğerlerimde leke var." diye konuştu.

Herkesin kendisini korumasını isteyen Genç, "Biz ne kadar önem verdiysek bize yine bulaştı. Üç kardeş, aile hep aynı hastalıktan yattık. Benim üç oğlum ve bir kardeşime bulaşmadı. 15 kişiden 3 kişiye bir şey olmadı. Diğer herkes korona hastalığına yakalandı." ifadelerini kullandı.