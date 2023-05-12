Yaklaşık 50 milyon liraya mal olan ve 18 bin metrekare alan üzerine yapılan Sultan Alparslan Külliyesi’nin yapımı tamamlanırken, Külliye resmi açılışını bekliyor. Faikbey Caddesi üzerinde yapılan ve mimarisiyle görenleri büyüleyen Sultan Alparslan Külliyesi’nin ufak tefek işleri ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

İçerisinde sosyal donatıları ile birlikte 500 araçlık kapalı otoparkın da bulunduğu Sultan Alparslan Külliyesi’nde aynı anda 3 bin 600 kişi ibadet edecek.

Sultan Alparslan Külliyesi mimarisi ve çevre düzenlemesiyle birlikte Kars’ın inanç turizmine de önemli katkı sağlayacak.



