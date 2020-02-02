YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Aynı anda iki farklı kaza: 4 yaralı

Aynı anda iki farklı kaza: 4 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 02.02.2020 19:16 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl Yenişehir ve Bursa Ankara yolunda meydana gelen kazada iki farklı kazada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre ilk kaza, İnegöl Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi.

Bursa İnegöl Yenişehir ve Bursa Ankara yolunda meydana gelen kazada iki farklı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre ilk kaza, İnegöl Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına önce kazayı gören diğer sürücüler yetişti. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Munevver K. (69), Evra K. (15), Esra K. (36), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İkinci kaza da aynı saatte Bursa Ankara yolu Çiftlik Mahallesinde meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada Kevser D. (25) yaralandı. Yaralı kadın sürücü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili tahkikatın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Balık adam, deniz kazasında öldü

Balık adam, deniz kazasında öldü

Başkan Ataç deprem bölgesinde

Başkan Ataç deprem bölgesinde

Bursa Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:40
Sabah
08:06
Öğle
13:22
İkindi
16:04
Akşam
18:29
Yatsı
19:50

Bursa Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Adaçayı Prestij Eczanesi
Nilufer
Beyoğlu Eczanesi
Nilufer
Fügen Eczanesi
Nilufer
Işıl Eczanesi
Yildirim
Kaplan Eczanesi
Yildirim
Korhan Eczanesi
Osmangazi
Millet Sağlık Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Mustafa Atan Göz Yaşları İle Uğurlandı

Mustafa Atan Göz Yaşları İle Uğurlandı

Liseli kızlar ölüme el ele gitti

Liseli kızlar ölüme el ele gitti

Nilüfer’de şarkılar Atalay ve İnal’a söylendi

Nilüfer’de şarkılar Atalay ve İnal’a söylendi

Olay tarikatın zikir görüntüleri ortaya çıktı

Olay tarikatın zikir görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.