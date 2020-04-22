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Aynı apartmanda yaşayan çocuklardan temsili 23 Nisan töreni

ÇORUM HABERLERİ  | 22.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

Aynı apartmanda yaşayan çocuklardan temsili 23 Nisan töreni

ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde aynı apartmanda yaşayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı temsili törenle kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eğitime ara verilmesi ve 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmesinin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları da iptal edildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde aynı apartmanda yaşayan ilk ve ortaokul öğrencisi 5 çocuk, bayram coşkusunu yaşamak amacıyla temsili tören düzenlemeye karar verdi.

Apartmandaki Yunus Basmacı'ya ait evde bir araya gelen Zehra Basmacı, Emir Yusuf Basmacı, Hümeyra Kıdak, Kaan Ceylan ve Fatih Ceylan, bir haftada hazırladıkları gösterileri ailelerine sergiledi.

Temsili törenin yapıldığı salon Türk bayrağı ve balonlarla süslenirken, çocuklar da tören için en sevdiği kıyafetleri giydi. Çocukların temsili törende çekilmiş görüntüleri, ailelerince sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Yunus Basmacı, AA muhabirine, sokağa çıkma yasağından bu yana evde olan çocukların bayram vesilesiyle güzel bir gün geçirdiğini söyledi.

Aileleri olarak evde bayram kutlama fikrinden dolayı çocuklarla gurur duyduklarını belirten Basmacı, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Çorum Ooğuzlar

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