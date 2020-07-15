Aynı bölgede yaşanan kazalar mahalleliyi tedirgin ediyor

Malatya’da Battalgazi ilçesine bağlı Başharık mahallesinden geçen Derme Sulama Kanalında sürekli kazaların olması mahalle sakinlerini de tedirgin ediyor. Aynı gün 2 ayrı aracın kanala uçtuğu bölgede vatandaşlar, acilen yetkililerden çözüm istediklerini söylediler.

Başharık Mahallesi Gönültaş Caddesi üzerinde sürekli yaşanan kazalar mahalle sakinlerini de bezdirdi. Dün de son olarak 2 ayrı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçması sonucu sürücüler hafif yaralanırken, bölgede sürekli aynı kazaların olması mahalle sakinlerini de çileden çıkardı. Hemen hemen her hafta, araçların kanala uçması sonucu meydana gelen kazalar, mahalle sakinlerini korkuturken Derme Su Kanalı etrafında güvenlik önlemleri kapsamında araçların bu kanala uçmaması için koruyucu bariyerlerin yapılmasını isteniliyor.

Su kanalının demir parmaklıkları yetersiz olduğunu için yaşanan kazalarda araçlar bariyerleri yıkarak kanala düşüyor. Mahalle sakinleri sürekli bölgede araçların kanala uçmasından rahatsız olduklarını ifade ederek yaz aylarının gelmesiyle çocukların dışarı çıktığını ve sulama kanalının çocuklar için de risk taşıdığını ifade ettiler.

