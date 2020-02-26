YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. ‘Aynı Evin Çocukları’ belgeseline izleyiciden tam not

‘Aynı Evin Çocukları’ belgeseline izleyiciden tam not

MUĞLA HABERLERİ  | 26.02.2020 15:42 | Son Güncelleme

Menteşe Belediyesi, Muğla Sanatseverler Deneği (MUSANDER) ve Cumhuriyet Kadınları Muğla Şubesi ortaklığında düzenlenen ve Yönetmenliğini Hasan Özgen ve Kurtuluş Özgen’in yaptığı ‘Aynı Evin Çocukları’ isimli belgesel filmin gösterimi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde yapıldı.Çok sayıda sinemasever ve vatandaşın katıldığı belgesel film gösteriminin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, Menteşe’de mübadele döneminin izlerini taşıyan pek çok tarihi yapı bulunduğunu ve yapıların korunarak geleceğe taşındığını ifade etti.Başkan Yardımcısı Ersöz, “Belgesel filmler üzerine çalışmalar yürüten senarist ve yönetmen, hemşerimiz Hasan Özgen ve sevgili oğlu Kurtuluş Özgen’i Menteşe Belediyesi olarak bugün ağırlamaktan çok mutluyuz.

Menteşe Belediyesi, Muğla Sanatseverler Deneği (MUSANDER) ve Cumhuriyet Kadınları Muğla Şubesi ortaklığında düzenlenen ve Yönetmenliğini Hasan Özgen ve Kurtuluş Özgen’in yaptığı ‘Aynı Evin Çocukları’ isimli belgesel filmin gösterimi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde yapıldı.
Çok sayıda sinemasever ve vatandaşın katıldığı belgesel film gösteriminin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, Menteşe’de mübadele döneminin izlerini taşıyan pek çok tarihi yapı bulunduğunu ve yapıların korunarak geleceğe taşındığını ifade etti.
Başkan Yardımcısı Ersöz, “Belgesel filmler üzerine çalışmalar yürüten senarist ve yönetmen, hemşerimiz Hasan Özgen ve sevgili oğlu Kurtuluş Özgen’i Menteşe Belediyesi olarak bugün ağırlamaktan çok mutluyuz. Birazdan 20. yüzyılın başlarında yaşanan, siyasal tarihe balkan göçleri olarak geçen ve mübadele dönemine ışık tutan ‘Aynı Evin Çocukları’ adlı belgesel film gösterimini hep birlikte izleyeceğiz. ‘Küçük Asya Felaketi’ olarak da tarihte yer alan mübadele dönemi; sadece gidenleri değil, gelenleri de etkilemiş tarihsel bir süreçtir. En az iki kuşağı etkileyen mübadele döneminin bıraktığı derin yaraları ve izleri bizlerde yaşadığımız kent Muğla’dan, Menteşe’den biliyoruz. Özellikle Saburhane bölgemizde halen mübadele döneminin izlerine rastlamak mümkün. Apostal hanı, Andon’un Hamamı, Şaraphane, Saat Kulesi ve Tarihi Rum Evleri, mübadele öncesi bölgemizde yaşamış rum ustalar tarafından yapılan ve halen tüm heybetiyle ayakta duran tarihi yapılardır. Kentimiz bu döneme ait birbirinden ilginç ve yakın tarihimize ışık tutacak hikâyelere de ev sahipliği yapmaktadır. Tabi bu tarihi yapıları bizlerde Menteşe Belediyesi olarak korumaya aldık. Çünkü tarihimize ışık tutan bu eserler mimari bir yapının ötesinde bizler için kültürel bir mirastır. Bu anlamda, bugün aramızda olan ve ‘Aynı Evin Çocukları’ belgesel film gösterimi ile belki de bizim de yakın tarihimize, hikâyemize bir rehber olacak hemşerilerimiz Hasan ve Kurtuluş Özgen’e değerli çalışmaları için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Yardımcısı Ersöz’ün konuşmasının ardından belgesel film gösterimi gerçekleştirildi. Mübadele döneminin şartları nedeniyle evlerini ve vatanlarını terk etmek zorunda kalan ailelerin yaşadıkları zorlukları ve travmaları o dönemi yaşayanlar tarafından izleyiciye aktaran belgesel film, izleyiciler tarafından çok beğenilerek uzun süre alkışlandı. Daha sonra Yönetmen Hasan Özgen bir konuşma yaparak belgeselin hazırlanma ve yapım süreci ile ilgili katılımcılara bilgiler aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İkinci cemre suya düştü

İkinci cemre suya düştü

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Göz tansiyonu problemine dikkat

Göz tansiyonu problemine dikkat

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Muğla Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:16
Sabah
07:36
Öğle
13:25
İkindi
16:33
Akşam
19:03
Yatsı
20:18

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Meltem Eczanesi
Merkez
Mustafa Tezcan Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Beril Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Hazer Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Marmaris Azmak Deresi’nde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Marmaris Azmak Deresi’nde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.