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Aynı günde 5 farklı olayda 6 kişiyi yaralayan çocuğun silahlı saldırısı kameraya yansıdı

İHA İHA
18.03.2024 15:43
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Ankara’da 16 yaşındaki bir çocuk, husumetlisini bıçakla yaraladıktan sonra tartıştığı taksicinin çalıştığı durağı pompalı tüfekle bastı.

Aynı günde 5 farklı olayda 6 kişiyi yaralayan çocuğun silahlı saldırısı kameraya yansıdı

Ateş ettiği iki kişiyi yaraladıktan sonra saldırılarına devam eden şahıs, aralarında abisinin de bulunduğu 3 kişiyi daha bıçakla yaraladı.

Duraktaki saldırıdan kaçmaya çalışan 2 şoförün de ayak bileklerini kırmasına neden olan olay, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaylar, dün akşam saatlerinde Keçiören’in farklı mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki A.A., yolda karşılaştığı husumetlisi A.S. ile tartıştıktan sonra bıçakla saldırdı. Olaydan sonra bölgeden ayrılan A.A., bu kez aralarında ağabeyi M.A.A.’nın da olduğu 4 kişi ile sürücülüğünü O.Ç.’nin yaptığı taksiye bindi. Takside gasp ve saldırı planları tasarladığı iddia edilen şahıslardan rahatsız olan O.Ç., kendisinin de gasp ile tehdit edilmesinin ardından araçtaki telsizle iş arkadaşlarından yardım istedi. Bunun üzerine taksiden inip kaçan şahıslardan A.A. ile ağabeyi M.A.A., şoförün çalıştığı durağı telefonla arayıp taksicileri tehdit etti. Ardından ağabeyi ile durağı basan A.A., yanında getirdiği pompalı tüfek ile şoförlere ateş etti. Saçmaların isabet ettiği M.D. ile o sırada durakta bulunan babası R.D. yaralanırken, panikleyerek kaçmaya çalışan taksicilerden A.Y. ile T.C.’nin ayak bilekleri kırıldı. Ağabey ile kardeşi saldırının ardından geldikleri taksi ile olay yerinden ayrıldı.

TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ DE BIÇAKLADI

Saldırılarına devam eden A.A., yanındaki ağabeyi ile gittiği yerde diğer bir husumetlisi U.İ. ile karşılaştı. Kavga ettiği husumetlisini bıçaklayan A.A. ile ağabeyi olay yerinden uzaklaşarak arkadaşlarının yanına gitti. Y.G. isimli alkollü bir kişinin arkadaşlarına küfür ettiğini öğrenen A.A., ağabeyi ile birlikte Y.G.’nin yanına gitti. Yanında getirdiği bıçakla Y.G.’yi de yaralayan A.A., olay yerinden kaçtıktan sonra bu kez de ağabeyi M.A.A. ile tartışmaya başladı. Gün boyunca yaşanan olaylar sebebiyle kavga eden iki kardeşten A.A., ağabeyi M.A.A.’yı da bıçakladı.

SUÇ ALETLERİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Art arda gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 saat içerisinde karıştığı 5 farklı olayda 6 kişiyi yaralayan, iki kişinin de dolaylı yoldan yaralanmasına neden olan A.A.’yı suç aleti tüfek ve bıçak ile birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaralanan toplam 8 kişi ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere nakledildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

“ARAÇ İÇERİSİNDE ‘BİRİLERİNİ VURALIM, GASP EDELİM’ DİYE KONUŞMUŞLAR”

Olayla ilgili konuşan taksi durağının başkanı Murat Çamlıklı, “Taksi çağırma ziline basmışlar. Duraktaki şoför de gidip yolcuları almış. Bir süre sonra taksiye birkaç kişi daha binmiş. Daha sonra kısa mesafeli yerlere gitmişler. Araç içerisinde ‘birilerini vuralım, gasp edelim’ diye konuşmuşlar. Bunun üzerine de şoför arkadaşımız korkmuş. Araçtaki kişilerin inmesini istemiş ama söyleyememiş. Araçtakiler en son kendi aralarında ‘taksiciyi gasp edelim’ diye konuşmuş. Bunu duyan şoför de telsizden iş arkadaşlarına yerini söyleyip yardım istemiş. Diğer arkadaşlarımız yardıma gidene kadar araçtaki kişiler sürücüye tehditler savurarak kaçmış. Bir süre sonra durağı aramışlar. ‘Biz geleceğiz, sizinle görüşeceğiz’ demişler. Daha sonra durağın önüne taksiyle gelen iki kişiden birisi etrafa ateş etmiş. Sonra da aynı araçla kaçmış. Olay sonucu durakta çalışan 4 kişi yaralandı. İki kişiye saçma isabet etmiş. İki kişi de panikle kaçarken ayak bileklerini kırmış. Kendilerini tanımıyoruz. İlk defa karşılaştığımız kişiler. Aynı gün 4 kişiyi daha yaralamış saldırgan. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri yok, evlerinde istirahat ediyorlar. Duraktaki arkadaşlarım çok korkmuştu” diye konuştu.

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