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Aynı kavşak farklı kaza: 1 ağır yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 14.12.2020 23:13 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan elektrik direğine daha sonra da site duvarına çarptı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan elektrik direğine daha sonra da site duvarına çarptı. Kazada bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, Kuşadası Davutlar yolu üzeri Anadolu Bankacılar sitesi önünde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 EE 615 plakalı Toyota Avensis markalı otomobili ile seyir halinde ilerleyen Mert Akpınar (26), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında bulunan elektrik direğine daha sonra da site duvarına çarptı. Sesleri duyan çevre sakinleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekibi, aydem ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Akpınar, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka çektirildi. Çevre sakinleri aynı kavşakta yüzlerce kaza olduğunu belirterek yetililerden yardım istedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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