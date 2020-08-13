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Aynı kavşakta iki benzer kaza

KIRIKKALE HABERLERİ  | 13.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de sürücülerin bir anlık dikkatsizlikleri ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı.Kırıkkale’de 24 saat boyunca kayıt altında olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına, şehir genelinde Temmuz ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı.

Aynı kavşakta iki benzer kaza

Kırıkkale’de sürücülerin bir anlık dikkatsizlikleri ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı.
Kırıkkale’de 24 saat boyunca kayıt altında olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına, şehir genelinde Temmuz ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü de, KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan ilginç kazalar yürekleri ağza getirdi.

Aynı kavşakta benzer iki kaza
Kaydedilen ilk görüntülerde kavşaktan sola dönüş yapan bir otomobil ile yine kavşaktan karşıya geçen bir başka otomobilin çarpıştığı görülüyor. Diğer bir kaza da yine aynı kavşakta meydana geldi. Kavşaktan sol tarafa dönüş yapmak isteyen bir otomobile, kavşaktan karşıya geçen başka bir otomobil çarpıyor. Meydana gelen iki farklı kazada da maddi hasar meydana geldi.

Aynı kavşakta iki benzer kaza

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