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Aynı mahallede hasret kaldığı dedesine drone ile bayram şekeri götürdü

KONYA HABERLERİ  | 26.05.2020 15:47 | Son Güncelleme

Aynı mahallede hasret kaldığı dedesine drone ile bayram şekeri götürdü

Konyalı genç, aynı mahallede yaşamasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir görüşemediği ve ilk kez yüz yüze bayramlaşamadığı dedesi ve minik kuzenine drone ile şeker ikram etti.

Merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki reklamcı Aydın Aytaş, salgın yüzünden yaklaşık iki aydır görüşemediği dedesi ve kuzeniyle bayramlaşmak için mesleki becerilerinden de faydalanarak bir yöntem uyguladı.

İş için kullandığı drone ile sevdiklerine rahatlıkla ulaşabileceğine karar veren Aytaş, aynı mahallede yaşadığı 75 yaşındaki dedesi Yasin Aytaş'a cihazın ucuna bağladığı keseyle bayram şekeri ulaştırdı.

Dede Yasin Aytaş, torunundan gelen ikramı balkona çıkarak teslim aldı.

Torununun bu düşünceli hareketinin kendisini memnun ettiğini söyleyen Aytaş, "En kısa zamanda sevdiklerimize kavuşmayı ümit ediyoruz. Torunuma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı mahallede yaklaşık 500 metre mesafede yaşayan 6 yaşındaki kuzeni Zeynep Tanem Aytaş'a da drone ile şeker gönderen Aydın Aytaş, keseye minik kız için bayram harçlığı da ekledi.

Aydın Aytaş, telefon görüşmesinde bayram harçlığı isteyen minik Zeynep'in kendisine ilham verdiğini söyledi.

Salgın sürecinde sevdiklerinden ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Aytaş, şunları dile getirdi:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük etkiye neden olan salgın, bizleri ilk defa bu kadar uzun süre ayrı bıraktı. Her bayram kucaklaştığımız küçüklerimizden, ellerini öptüğümüz aile büyüklerimizden bu bayram ayrı kalmanın hüznünü yaşıyoruz. Elimdeki imkanlarla ben bu hüznü bir nebze de olsa azaltmak, dedemin ve kuzenimin gönlünü hoş tutmak istedim. Bu nedenle hazırladığım keseleri drone aracılığıyla kendilerine ulaştırdım."

Aytaş, salgının bir an önce sona ermesini, ülkece daha sağlıklı bayramlara ulaşmayı diledi.

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