Aynı mahallede hasret kaldığı dedesine drone ile bayram şekeri götürdü

Konyalı genç, aynı mahallede yaşamasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir görüşemediği ve ilk kez yüz yüze bayramlaşamadığı dedesi ve minik kuzenine drone ile şeker ikram etti.

Merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki reklamcı Aydın Aytaş, salgın yüzünden yaklaşık iki aydır görüşemediği dedesi ve kuzeniyle bayramlaşmak için mesleki becerilerinden de faydalanarak bir yöntem uyguladı.

İş için kullandığı drone ile sevdiklerine rahatlıkla ulaşabileceğine karar veren Aytaş, aynı mahallede yaşadığı 75 yaşındaki dedesi Yasin Aytaş'a cihazın ucuna bağladığı keseyle bayram şekeri ulaştırdı.

Dede Yasin Aytaş, torunundan gelen ikramı balkona çıkarak teslim aldı.

Torununun bu düşünceli hareketinin kendisini memnun ettiğini söyleyen Aytaş, "En kısa zamanda sevdiklerimize kavuşmayı ümit ediyoruz. Torunuma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı mahallede yaklaşık 500 metre mesafede yaşayan 6 yaşındaki kuzeni Zeynep Tanem Aytaş'a da drone ile şeker gönderen Aydın Aytaş, keseye minik kız için bayram harçlığı da ekledi.