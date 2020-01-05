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  4. Aynur Aydın: Ben sütyen bile takmıyorum

Aynur Aydın: Ben sütyen bile takmıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 09:03 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Aynur Aydın, son paylaşımıyla gündem oldu. Aynur Aydın sütyen sevmeyen ünlüler kervanına yaptığı açıklamayla katıldı.

Aynur Aydın: Ben sütyen bile takmıyorum

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyayı salladı. 34 yaşındaki şarkıcı Aydın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben sütyen bile takmıyorum... Sizi mi takacağım..." yazdı.

Twitter'da bir anda gündeme oturan Aynur Aydın'a binlerce cevap geldi.

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Aydın bu paylaşımıyla sütyen takmayı sevmeyen ünlüler kervanına da dahil oldu.

Sütyen takmayı sevmeyen ünlülerSütyen takmayı sevmeyen ünlüler

HESABI HACKLENMİŞTİ

Öte yandan Aynur Aydın'ın geçtiğimiz yıl hesabı hacklenmişti. Instagram ve Twitter hesabından fotoğrafları ve gizli yazışmaları ifşa edilen Aynur Aydın'ın hacklenme olayı, sosyal medya kullanıcılarında ve sanatçının sevenlerinde büyük yankı bulmuştu. İnternet korsanları, Aynur Aydın ile ünlü şarkıcı Edis'in yazışmalarını da yayınlamıştı.

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Aynur Aydın Aynur Aydın sütyen

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