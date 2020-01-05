Aynur Aydın: Ben sütyen bile takmıyorum

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyayı salladı. 34 yaşındaki şarkıcı Aydın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben sütyen bile takmıyorum... Sizi mi takacağım..." yazdı.

Twitter'da bir anda gündeme oturan Aynur Aydın'a binlerce cevap geldi.

Aydın bu paylaşımıyla sütyen takmayı sevmeyen ünlüler kervanına da dahil oldu.

HESABI HACKLENMİŞTİ

Öte yandan Aynur Aydın'ın geçtiğimiz yıl hesabı hacklenmişti. Instagram ve Twitter hesabından fotoğrafları ve gizli yazışmaları ifşa edilen Aynur Aydın'ın hacklenme olayı, sosyal medya kullanıcılarında ve sanatçının sevenlerinde büyük yankı bulmuştu. İnternet korsanları, Aynur Aydın ile ünlü şarkıcı Edis'in yazışmalarını da yayınlamıştı.