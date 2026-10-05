Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönem Brezilyalı model Adriana Lima ile birlikteliğiyle hem Türkiye'de hem de dünyada magazin basınında adından söz ettiren yazar ve kişisel gelişim uzmanı olarak tanınan Metin Hara, uzun süre bir zamanın ardından Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

ADRİANA LİMA İLE İLİŞKİSİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Metin Hara, 2017 yılında dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

Objektiflerin Lima ve Hara’ya dönmesi Hara’nın o dönem tanınırlığını da artırmıştı.

Victoria's Secret ile özdeşleşen modelin hareketli aşk hayatı bir süre yalnızca Türk medyasında değil uluslararası magazin basınında da manşetleri süsledi.

NİŞANTAŞI'NDA OBJEKTİFLERE YANSIDI

Snop Magazin'nin haberine göre, uzun zamandır kameralardan uzak ve daha sakin bir yaşam süren Metin Hara, Nişantaşı sokaklarında aracını beklerken görüntülendi.