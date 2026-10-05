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Uzak Şehir’de Alya’nın çaresizliği izleyiciyi yıktı

Uzak Şehir, yeni sezonda Alya ile Cihan arasındaki gerilim ve Zerrin-Kaya cephesinde yaşanan gelişmelerle dikkat çekiyor. 67. bölümde gözaltına alınan Alya'nın oğlu Deniz'e vedası izleyicileri hüzünlendirirken, Ersin Arıcı'nın hayat verdiği Ateş Baybars'ın hikâyeye dahil olması dengeleri değiştirecek yeni gelişmelerin sinyalini verdi.

Uzak Şehir’de Alya’nın çaresizliği izleyiciyi yıktı
Sariye Nur Dönmez

Geride bıraktığımız sezonda ters köşe sezon finaliyle izleyicisini şaşkına çeviren Uzak Şehir dizisi Mardin’in arka sokaklarında yarım kalan hikayesine bu sezonda iddialı başladı. Alya ve Cihan arasında yaşanan fırtınalı gerilimin ne kadar süreceği merak edilirken, İpek ve Kaya’nın arasında Zerrin nedeniyle çıkan tartışmalar izleyicinin geçtiğimiz sezon geride bıraktığımız Zerrin ve Kaya aşkına dair umutlarını yeşertiyor.

Uzak Şehir’de Alya’nın çaresizliği izleyiciyi yıktı 1

ALYA’NIN KİMSESİZLİĞİ HÜZÜNLENDİRDİ

Dizinin 67. bölümünde Alya’nın havalimanından gözaltına alınmasının ardından yaşanılanlar izleyenleri ekrana kilitledi. Yeni bölümde Sinem Ünsal canlandırdığı Alya karakteriyle izleyenlere duygu seli yaşattı.

Uzak Şehir’de Alya’nın çaresizliği izleyiciyi yıktı 2

Gözaltına alınan Alya’nın oğlu Deniz’i, yeniden Cihan’a bırakmak zorunda kalması, annesinin hayatta olmaması ve Deniz'e vedası bölümün en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

Uzak Şehir’de Alya’nın çaresizliği izleyiciyi yıktı 3

Hikayeye Ateş Baybars olarak dahil olan Ersin Arıcı yeni sezonda tansiyonun yükselmesine neden olacak karakterlerden biri olarak görülüyor. Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Abi karakteriyle ekranda gördüğümüz ünlü oyuncunun bu sezon Kanal D’nın yıldız dizilerinden biri olan Uzak Şehir de yer alması izleyiciler tarafından da pozitif karşılandı. Ateş’in Zerrin ile Kaya’nın arasındaki dengeleri nasıl şekillendireceği de ekrana gelen yeni bölümde akıldaki soru işaretlerinden biri oldu.

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Kanal D Uzak Şehir
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