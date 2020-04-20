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Aynur Aydın şimdi de sütyenlerini paylaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 10:22 | Son Güncelleme

Sütyen paylaşımlarıyla olay olan Aynur Aydın en sonunda sütyenlerini dizip onların videosunu çekti. Aydın gelen yorumları ise ti'ye aldı.

Aynur Aydın, geçtiğimiz hafta attığı yaptığı paylaşımda, “Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar” diyerek tepki çekmişti.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün yeni bir sütyen paylaşımında bulundu. Aydın, “Bu sefer sütyensiz tweet atacağım” dedi. Ünlü şarkıcının takipçileri, “Sütyenle arandaki problem ne?” şeklinde çok sayıda yorumda bulundu.

Aynur Aydın gelen yorumları saçma bulup sütyenlerini dizeyerek çektiği videoyu paylaştı. Gelen yorumlara ise "takip etmek zorunda değilsiniz" diyerek tepki gösterdi.

İnternet fenomenlerinden Alk Kılınç videonun altına "Annemde tweetleri okuyor" yazdı. Aydın ise buna şu yanıtı verdi: "Sorry aşko... Şaka yapıyo de, çok komik kız de:-) komik makinesi gibi bir şey..."


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