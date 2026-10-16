Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar duruşması! Annesi fenalaştı: ''Oğlumun azmettiricisi Aleyna'dır''

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta meydana gelen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) cinayeti davasında karar duruşması bugün görülüyor.

Emrullah Erdinç'in haberine göre; Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi, karar duruşmasında fenalaşarak salondan çıkarıldı.

'CAN BORCU VAR'

Kundakçı’nın annesi; "Ben 21 yaşındaki tek evladımı toprağa koydum. Bunların hepsinin bana bir can borcu var. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Benim oğlumun azmettiricisi Aleyna'dır. Benim adaletimi mahkeme sağlasın!" ifadelerini kullandı.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde geçtiğimiz hafta savcı mütalaasını açıklamıştı. Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet ve 4 yıl hapis cezası talep eden savcı, İzzet Yıldızhan için de beraat istemişti.

Savcı Aleyna Kalaycıoğlu için de 1 yıla kadar hapis istemi ve tahliye istemişti.