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Aypara Shikhiyeva, yoluna kendi markası ile devam etmek istiyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 12.05.2020 18:03 | Son Güncelleme

Azerbeycan’da Ali Mammadov ile dünya evine girdiği düğünü ve giydiği gelinliği ile ülke magazin basınında gündem olan Aypara Shikhiyeva, moda eğitimi alarak kendi markasını oluşturmayı hayal ettiğini söyledi.Kardeş ülke Azerbaycan’ın tanınmış isimlerinden olan Aypara Shikhiyeva, kendi markası ile yoluna devam etmek istiyor.

Aypara Shikhiyeva, yoluna kendi markası ile devam etmek istiyor

Azerbeycan’da Ali Mammadov ile dünya evine girdiği düğünü ve giydiği gelinliği ile ülke magazin basınında gündem olan Aypara Shikhiyeva, moda eğitimi alarak kendi markasını oluşturmayı hayal ettiğini söyledi.
Kardeş ülke Azerbaycan’ın tanınmış isimlerinden olan Aypara Shikhiyeva, kendi markası ile yoluna devam etmek istiyor. İtalya ve İspanya’da moda akademilerinden dersler almayı plandığını söyleyen Shikhiyeva, eğitimini tamamladıktan sonra kendi markasını oluşturacağını açıkladı. En büyük hayalinin ülkesinin yanısıra, Türkiye, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde popüler bir marka haline gelmek olduğunu belirten Shikhiyeva ,“Hayalim büyük. Potansiyelimi ve popülaritemi değerlendirerek kendi markam ile büyümek istiyorum. Türkiye ve Azerbeycan’da yatırımlar yaparak, ürünlerimle anılmak istiyorum” diye konuştu.

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