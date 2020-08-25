YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Ayrancı Belediyesi’nden badminton sporcularına malzeme desteği

Ayrancı Belediyesi’nden badminton sporcularına malzeme desteği

KARAMAN HABERLERİ  | 25.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ayrancı İlçe Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Türkiye şampiyonasında belediyeyi temsil edecek olan badminton sporcularına eşofman ve forma takımı dağıttı.Ayrancı spor salonundaki dağıtım töreninde konuşan Başkan Büyükkarcı, "Gençlerin sportif faaliyetlere katılımını mühimsiyor, bu alandaki girişimlerini destekliyoruz.

Ayrancı Belediyesi’nden badminton sporcularına malzeme desteği

Karaman’ın Ayrancı İlçe Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Türkiye şampiyonasında belediyeyi temsil edecek olan badminton sporcularına eşofman ve forma takımı dağıttı.
Ayrancı spor salonundaki dağıtım töreninde konuşan Başkan Büyükkarcı, "Gençlerin sportif faaliyetlere katılımını mühimsiyor, bu alandaki girişimlerini destekliyoruz. Belediye olarak kurduğumuz kulüp bünyesinde spor dallarındaki becerilerini tespit ettiğimiz gençleri lisanslı oyuncular yaparak kulüp bünyesinde yarışma ve müsabakalara katıyoruz. Bugün farklı yaş grubundan 15 badminton sporcumuza eşofman ve forma takımı dağıttık. Bu çocuklarımız 2018-2019 Türkiye Şampiyonası’nda yarışmıştı ve birçoğu da dereceler elde etti. Öte yandan küçük bir ilçe olmamıza karşın kulüp yöneticisi ve antrenör arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile bu sporcular arasında birde Türkiye şampiyonu olan ve Milli takım seçmelerine de katılan kardeşlerimiz bulunuyor. Bu sporcularımız 2020-2021 Türkiye Şampiyonası’nda da yarışarak ilçemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bu kardeşlerimizin başarıları daha küçük yaşlardaki hemşerilerimiz açısından gıpta edileceğinden ilçede spora olan ilgi ve alakanın artacağı kanaatindeyim. Ayrıca, genç kardeşlerimizin rol model olarak görebilecekleri başarılı sporcuları destekliyor olmaktan ve Ayrancı’da sporun çıtasının her geçen gün yükselmesinden dolayı da son derece mutluyuz. Genç kardeşlerime şampiyona da şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
Dağıtım töreninde sporculara forma ve eşofmanlarını veren Büyükkarcı, gençlerle ayak üstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Malzeme dağıtım törenine Başkan Büyükkarcı’nın yanı sıra Ayrancı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Polat Kılınç ve Ayrancı Belediyespor Kulübü Başkanı Mesut Uyanık katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Karaman Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:05
Öğle
12:54
İkindi
16:35
Akşam
19:33
Yatsı
20:54

Karaman Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Flora Eczanesi
Merkez
Flora Eczanesi
Merkez
Flora Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.