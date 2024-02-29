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Ayrıyeten nasıl yazılır? Ayrıyeten mi ayriyeten mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
27.02.2024 19:44
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Zarf türünde olan ve ayrıca kelimesiyle aynı anlamda kullanılan ayrıyeten kelimesinin doğru yazılışı pek çok kişi için merak konusudur. Bu kelimenin TDK onaylı kullanımının ayrıyeten mi ayriyeten mi olduğu çoğu zaman unutulur. Bu nedenle güncel sözlüğe başvurularak ayrıca kelimesinin eş anlamlısı olan ayrıyeten sözcüğünün nasıl yazıldığı incelenmelidir. Böylelikle söz edilen ifadenin yazılı dildeki diğer hatalı kullanımlarına da değinilmesi mümkün olacaktır.

Bir cümlenin farklı kısımlarında zarf sözcüğü olarak kullanılabilen ayrıyeten kelimesinin doğru yazılışı genellikle karıştırılır. Bu sözcük ayrıca kelimesiyle aynı anlama gelir. Yani eş anlamlısı daha sık bir şekilde kullanılır. Ancak ayrıyeten kelimesinin ikinci hecesinde bulunan ünlü harfin ne olduğu unutulup ayriyeten şeklinde yanlış olarak kullanımı da görülebilir. TDK güncel sözlüğü ise bu konuya açıklık getirilmesini sağlayacak olan temel kaynaktır.

Nitekim söz edilen bu kaynak üzerinden ayrıyeten kelimesi sorgulanarak ilgili zarf sözcüğünün sırasıyla hangi sesleri içerdiği belirtilebilir. Buna ek olarak incelenen zarf sözcüğüyle oluşturulan cümle örneklerinin sıralanması ile ayrıyeten TDK onaylı yazılışının öğrenilmesi daha kolay bir hâle getirilecektir.

Ayrıyeten nasıl yazılır?

Türkçede bazı sözcüklerin doğru yazılışlarının karıştırılmasına sebep olan temel hususlar vardır. Bu hususlar arasında bir sözcüğün iki ya da daha fazla ögeden oluşması, özel ad içermesi, çeşitli ekler alması gibi detaylar yer alır. Buna ek olarak konuşma dilinde yaygın olarak yanlış bir şekilde sesletilen kelimelerin yazılı dile de bu şekilde yanlış olarak aktarılması Türkçe yazım kurallarının ihlal edilmesine yol açan etkenlerdendir. Bu kapsamda ele alınması gereken sözcükler arasında ise ayrıyeten ifadesinin bulunduğu söylenebilir. Bir zarf sözcüğü olan ayrıyeten konuşma dilinde sıklıkla kullanılsa da yazılı metinlerde yanlış olarak yazılabilir. Bunun temel nedeni de bahsedilen zarf sözcüğünün ikinci hecesindeki ünlü sesin i mi ı mı olması gerektiğinin karıştırılmasıdır.

Günlük konuşmalarda sıkça kullanıldığı gibi resmî ve edebi yazılar gibi çeşitli metinlerde de yaygın olarak yer bulan ayrıyeten kelimesi genellikle i sesiyle yanlış bir şekilde yazılır. Buna bağlı olarak Türkçe yazım kurallarına ilişkin olan bilgi eksikliklerini gidermek isteyen kişiler de “Ayrıyeten mi ayriyeten mi?” sorusuna yanıt arar. Bu soruya yanıt verilirken güvenilir bilgilere erişilmesi için başvurulması gereken temel kaynak ise TDK çevrim içi sözlüğüdür.

Söz edilen kaynak üzerinden araştırma yapıldığı zaman ayrıyeten doğru yazımı kolaylıkla öğrenilebilir. Güncel çevrim içi sözlüğe göre bu kelimenin ikinci hecesinde ı ünlü harfi kullanılacak şekilde yazılması gerektiği görülür. Yani ayrıyeten kelimesi Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanıldığı zaman sırasıyla a, y, r, ı, y, e, t, e, n seslerini içermelidir. Bu bağlamda TDK tarafından onaylanan ayrıyeten doğru yazılışı ile ele alınan zarf sözcüğünün hatalı kullanımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Ayrıyeten (doğru kullanım)
  • Ayriyeten (yanlış kullanım)

Ayrıyeten TDK tarafından belirtilen doğru yazılışı nasıldır?

Ayrıca zarfı ile aynı anlamda kullanılan ayrıyeten kelimesinin ikinci hecesinde i ünlüsü bulunur Dolayısıyla bu kelime Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanıldığında r sesinden sonra ı harfi gelmelidir. Bu kelimenin yazılı dildeki hatalı kullanımlarından biri ise ayrıyetten olarak belirtilebilir. Yani ayrıyeten kelimesi 2 adet t sesi ile yazıldığı zaman Türkçe yazım kuralları ihlal edilmiş olur. Ancak TDK güncel sözlüğü incelendiği zaman söz edilen bu zarf türündeki kelimenin ayrıyeten şeklinde yazılması gerektiği anlaşılır. Bu kelimeye yönelik olan hatalı kullanımların ortadan kaldırılması için ise ayrıyeten ifadesini içeren cümle örneklerine bakılmasında fayda vardır. Ayrıca kelimesiyle eş anlamlı olan ayrıyeten zarf sözcüğü ile oluşturulan cümle örnekleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Ayrıyeten sana söylediğim şeylerin her biri kendi iyiliğin içindi!
  • Tam zamanlı bir işte çalıştığım gibi ayrıyeten hobilerimle de ilgilenmeyi ihmal etmiyorum.
  • Arkadaşım bize gelirken en sevdiğimiz tatlıdan satın alıp ayrıyeten evimize renk katacağını düşündüğü birkaç parça süs objesi getirmiş.
  • Seninle bu konu üzerine ayrıyeten araştırma yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
  • Onun için ayrıyeten bir hazırlık yapmaya gerek olduğunu hiç tahmin etmedim.
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