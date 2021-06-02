Ayşe Begüm Onbaşı: Olimpiyat altını hayal değil artık

19 yaşındaki milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Onbaşı, "Öncelikle çok mutluyuz ve gururluyuz. Çünkü uzun bir süreçti bu zamana gelmek, dünya şampiyonasına katılmak. Hedefimiz altın madalya almaktı ve birinci olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Meşakkatli bir yolumuz vardı. 8-9 saatlik antrenmanlardan tutun, beslenmedeki kısıtlamalara kadar. Bu süreci başarıyla atlatıp verdiğimiz emeklerin karşılığını aldığımız için mutluluk duyuyoruz. Bunun haricinde söyleyebileceğim bir şey yok çünkü mutluluktan başka bir şey hissetmiyorum. Madalyayı boynuma taktığımdan beri mutluyum, gülerek etrafıma bakıyorum" ifadelerini kullandı. "DESTEKLENMEK MOTİVASYONUMUZU ARTIRIYOR" Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’in final müsabakasını izlemeye geldiğini vurgulayan milli sporcu, "Antrenörümle beraber çok duygusal zamanlar geçirdik. O kadar çok çalıştık, o kadar çok çaba sarf ettik ki orada karşılığını görebilmek bizi çok mutlu etti. Not zaten açıklandı birinci olduğum ilan edildi arka tarafta birazcık bağırış, çığırış, sevinç çığlıkları çok mutlu olduk gerçekten. Takım arkadaşlarımın burada desteğini pas geçemem. Emir Erışık ve Erkut Ergin, onlar da bana çok büyük destek oldular. Teke girerken, tekten çıkarken sürekli olarak yanımda olduklarını hissettirdiler. O anı bizlerle birlikte federasyon başkanımız Suat Çelen paylaştı. Final günü Bakü’ye gelip bizzat kendisi izledi. Bu durumda bizi ekstradan mutlu etti, ekstradan motivasyon sağladı. Desteklenmek hem bizi mutlu ediyor, hem de motivasyonumuzu artırıyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz" diye konuştu.

"SPORA 3 YAŞINDA BAŞLADIM" Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, ailenin öneminin altını çizerek, şunları kaydetti: "Ailem kesinlikle en büyük destekçim. Ben 3 yaşında spora başladım, onların yönlendirmeleriyle başladım. Daha sonra İspanyol bale öğretmenim Maria’nın beni keşfetmesi üzerine cimnastiğe yönlendirmesi ve ailemin de beni desteklemesi üzerine benim spor kariyerim başladı. Onlar beni desteklemeseydi muhtemelen bunları konuşmuyor olurduk diye düşünüyorum." “14 SENE BOYUNCA 50 KİLOMETRELİK YOLU GİDİP GELDİM” Başarıyı yakalama sürecinin çok meşakkatli olduğunu belirten Ayşe Begüm, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akhisar’dan Manisa’ya 50 kilometrelik bir yol düşünün ve o yolu her gün gidip geldiğinizi düşünün. 14 sene boyunca ben bunu yaşadım. 14 senedir de gidip geliyorum aslında. Benim için uzun bir süreçti. İlk önce bale yaptım, sonra artistik cimnastiğe geçiş yaptım. Oradan aerobik cimnastiğe geçiş yaptım. Uluslararası turnuvalara katılmadan önce birçok Türkiye’de yarışmalarda kendimizi denedik ve sonra uluslararası arenaya çıktık. Katıldığımız ilk uluslararası arenada altın madalya kazanınca aslında ben birazcık daha bu sporu profesyonel anlamda yapmam gerektiğine inandım. Bu şekilde bir kariyer planlaması hedefledim. Şimdi çok profesyonel konuşuyorum ama 12 yaşındaydım bunları yaşarken. Daha sonrasında bu anlamda hem hedefler koymaya hem de başarılar için daha çok çalışmaya, azim göstermeye başladık diyebilirim. Tabii bir ekip çalışması kesinlikle yadsınamaz."

“EKONOMİK OLARAK İLK KAZANCIM HALA DURUYOR” Milli cimnastikçi başarılı olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ekonomik olarak ilk kazancımı yatırım olarak değerlendirdim şu anda hala duruyor. Annemle babama güzel, ufak hediyeler almıştım. Çünkü gerçekten ilk destekçilerim onlar. Onun haricinde babaannem, dedem çok büyük destekçim oldu. Ben Akhisar’dan Manisa’ya gidip geleyim diye bütün aile seferber oldu. Annem ve babam çalışırken, babaannem ile dedem götürüyordu, onların gelemediği zamanlarda babam alıyordu götürüyordu. Böyle bir süreçten geçtik. Bugün burada olduğum için, bu başarıya ulaştığım için gerçekten çok mutluyum" dedi. “YAŞLI BİR NENE DE OLSAM SPOR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM" Hayatından eksik olamayacak şeyin sorulması üzerine milli sporcu, "Kesinlikle spor, cimnastik. 3 yaşından beri sporun içerisindeyim. Doğduğum zamandan beri bu işi yapıyorum. Yapmayı bildiğim tek iş bu diyebilirim. Ondan dolayı spor, cimnastik kesinlikle hayatımdan çıkmayacak. Yaşlı bir nene de olsam elimde baston da olsa spor yapmaya devam edeceğim" diye yanıt verdi. "AKHİSAR’DAN BİR KIZ ÇIKIP GÜNEY KORE’DE ŞAMPİYON OLUYOR" Güney Kore'de 2016 yılında düzenlenen 14’üncü Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazandığını hatırlatan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, "2016 yılında ilk dünya şampiyonluğunu aldığımız zaman aslında sosyal medyanın çok büyük ilgisini çekti. Çünkü Akhisar’dan bir kız çıktı gitti Güney Kore’de şampiyon oldu geldi. O süreçte 10 günlük bir gecikmeyle Türkiye’nin haberi oldu benim şampiyonluğumdan. Medyanın çok dikkatini çekti bu şampiyonluk. Bir kız çocuğu olarak şampiyon olmam herkesin dikkatini çekti. Tabii yakın çevremde ailemde, arkadaşlarımda bir değişiklik olmadı. Çünkü bunu zaten bizzat geri döndüğümde ben söyledim. 'Lütfen bana farklı davranmayın ben aynı Ayşe Begüm’üm hiçbir şey değişmedi' dedim. Zaten yarışmadan döndük, döner dönmez diğer yarışma için çalışmalara başladık. Hiç o dünya şampiyonluğu rehavetine kapılıp antrenmanları aksatmadık. 2 gün tatil yapıp, diğer yarışmaya hazırlandık. Zaten 3 hafta sonra da okul oyunlarına katılmıştık o dönemde. Bir sporcunun ya da herhangi bir işi yapan kişinin yaptığı işin takdir edildiğini görmesi en büyük mutluluk verici olay" şeklinde konuştu.