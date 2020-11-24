Ayşe Öğretmen, öğrencileri için gece gündüz koşturuyor

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde 8 yılda 8 büyük projeye imza atan Fizik öğretmeni Ayşe Kara Aydın, öğrencilere daha yararlı olmak için gece gündüz farklı branşlarda eğitim alıyor. Bu amaçla Aydın Üniversitesi’nde “Akıl ve Zeka Oyunları”, Türk Beyin Takımı’nda matematik kursu gören Aydın, geceleri de yüksek lisans yapıyor.

Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu Ayşe Kara Aydın, 2012’de Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde göreve başladı. İlk olarak matematik ve fizik dersleri veren Aydın, daha sonra atölyelerdeki kurslarda yer aldı. Öğrencilerin yeteneklerine dikkat ederek onlarla birlikte yapabileceği tasarıları belirledi. Ancak geçen süre içinde ortaya çıkarılan fikirleri uygulayabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu gördü.

Aydın, öğrencilerine daha yararlı olmak ve onların kaliteli yetişmelerini sağlamak amacıyla ek eğitimler almaya karar verdi. Gündüzleri Aydın Üniversitesi’nde “Akıl ve Zeka Oyunları” ve Türk Beyin Takımı’nda matematik kursu alan Aydın, gece de bir üniversitede “Eğitim Programları ve Öğretimi” dalında yüksek lisans yapmaya başladı. Aydın Üniversitesi ve Türk Beyin Takımı eğitimini tamamlayan Aydın’ın yüksek lisans eğitimi devam ediyor.