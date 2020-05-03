Ayşe Özyılmazel'i çileden çıkaran yazı! 'Ali Taran jüri yapıldı, Ayşe ahlaksız kadın ilan edildi'

Mehmet Üstündağ geçtiğimiz gün yayımlanan yazısında, komedyen Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli ile ilişkileri devam ederken oyuncu Sereney Sarıkaya ile görüşmeye başlaması üzerine çıkan tartışmalara değindi.
Defne Samyeli’nin, Cem Yılmaz’ın Sarıkaya ile görüştüğüne dair iddiaların çıkması üzere “Hiç ihtimal vermedim, hiç konduramadım” açıklamasından bahseden Üstündağ, Yılmaz-Samyeli ilişkisinin bitmesinde Mustafa Sandal ayrıntısının ortaya çıktığını ileri sürdü. Üstündağ yazısında, Sandal’ın Cem Yılmaz ile 2017 yılında “Arif V 216” filminde aynı seti paylaştığını ve Yılmaz’ın geçmişte yaşandığı iddia edilen Sandal-Samyeli ilişkisini öğrendiğini öne sürdü.
Yılmaz’ın söz konusu iddiaları Samyeli’ye sorduğunu söyleyen Üstündağ, Samyeli’nin iddiaları yalanladığını fakat Sandal’ın Samyeli ile ilişkisine de yer verdiği “Beni Ağlatma” kitabının çıkmasıyla Yılmaz-Samyeli ilişkisinin bittiğini yazdı.
Üstündağ’ın bu iddiaları ise “Geçmişinden kurtulamazsın” diye vermesi Ayşe Özyılmazel'in tepkisine yol açtı. Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Özyılmazel, “Ne kadar çirkin, kadını aşağılayan, erkeğin elinin kiri sayan bir haber ve yazı. Üstelik Hürriyet’te. Kadın geçmişinden kurtulamayan yollu, erkek paylaşılamayan paşa çocuk öyle mi? Ayıp! Bir kadına ‘Geçmişinden kurtulamazsın’ ne demek ya” diyerek tepkisini dile getirdi.
Özyılmazel'in Üstündağ'ın yazısına tepki göstermesinin ardından Üstündağ'ın, ''Geçmiş denilince tüylerinin diken diken olması gayet normal Ayşe... Çünkü ''geçmiş'' dendiğinde senin aklına kanser hastası bir kadın ölüm döşeğindeyken, o kadının kocasıyla yaptığın düğün geliyor. Yaptığın o vicdansızlık, bir vicdan azabı gibi yakanı bırakmıyor. Bu nedenle seni mazur görüyorum'' sözleri Özyılmazel'i adeta çılgına döndürdü.
Kanser hastası bir kadının kocasını ayartan kadın muamelesi gördüğünü söyleyen Özyılmazel, Ali Taran'ın bu durumdan kendisini haberdar edip etmediğinin sorulmadığını ve bundan sonra hiçbir şekilde susmayacağını büyük bir öfkeyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Özyılmazel açıklamasında "Koskoca adam Ali Taran’a kimse tek kelime sormamakla beraber, hemen Yetenek Sizsiniz koltuğuna jüri yapıldı. Ben 9 sene yazarların içinde en düşüğü olan gazete maaşımla tek başıma yaşamaya ve hakaretleri göğüslemeye çalıştım. Kimse gerçeği duymak istemedi. Kimse adama kardeşim sen karından boşanmış, Ayşe ile tanışmış ve 20 günde kızla evlenmişsin. Sen kıza ne anlattın? Kızı neye inandırdın diye sormadı! Çünkü sorulması kimsenin işine gelmezdi. Genç ve ünlü Ayşe’yi ahlaksız ilan etmek daha biberli haberdi" dedi.
Ünlü isim açıklamasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ali Taran’a sorun ne cevap verecek. Hakkımda yazılar yazıldığında, tv programlarında en yakınlarım beni sattığında ayaklarına kapanıp “Ali ne olur beni koru, bir cümle çık gerçeği söyle, hayatımı karartacaksın lütfen” diye ağladığımda. Ali Taran “Hayır” demedi mi?
Ben 20 günde tanımadan kalbini bilmeden bir adamla evlendiğim için pişman mıyım? Evet. 9 senedir çektiğim acıyı, sıkıntıyı hiçbir şey onaramaz. Ama bir yandan da iyi ki oldu bu felaket diyorum. Beni daha iyi, anlayışlı, şefkatli yaptı.
9 senedir ne desem, ne yapsam, kimi sevmeye kalksam karşıma bu çıktı. İnsanlara kendimi anlatmaktan bıktım. Yıllarca sosyal medyadan hakaret sildim ben. Kimse benimle çalışmadı. Kimse elimi tutup sevgilim demek istemedi. Bir kadının hayatını böyle yerle bir ettiniz işte.
Sevilme, sığınma ihtiyacım beni bu tuzağa düşürdü. Kadınlarda olan bir şey bu maalesef. İki ilgiye koşarak gözümüz kör gidiyoruz. Ben babamdan görmediğim ilgiyi, şefkati buldum sanmıştım. Tek başınalıktan yorulmuştum. İşte en büyük hata buydu sonra anladım. Önce benim kendimi sevmem gerekirdi. Bir koruyucuya ihtiyaç duymamayı, Allah’a ve kendime inanmayı bu süreçle öğrendim. Ne olursa olsun yaşam sevincimi yitirmedim. Kimselere de bu halimi belli etmedim. Ama bugün artık susmamayı seçiyorum. Çünkü ömrümü daha fazla harcatamam.
Ayrıca o çirkin yazıyı yazan arkadaşım Mehmet Üstündağ, bu yazıya tepki veren tek kişi ‘geçmişi bozuk’ dediğiniz Ayşe değil. Aklı başında olan herkes. Yine bir kadını ‘geçmiş’ ile karalamaya devam ederek cevap verirseniz insanlık namına bir arpa boyu yol alamazsınız."
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