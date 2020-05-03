Ayşe Özyılmazel'i çileden çıkaran yazı! 'Ali Taran jüri yapıldı, Ayşe ahlaksız kadın ilan edildi'

Mehmet Üstündağ geçtiğimiz gün yayımlanan yazısında, komedyen Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli ile ilişkileri devam ederken oyuncu Sereney Sarıkaya ile görüşmeye başlaması üzerine çıkan tartışmalara değindi. Defne Samyeli’nin, Cem Yılmaz’ın Sarıkaya ile görüştüğüne dair iddiaların çıkması üzere “Hiç ihtimal vermedim, hiç konduramadım” açıklamasından bahseden Üstündağ, Yılmaz-Samyeli ilişkisinin bitmesinde Mustafa Sandal ayrıntısının ortaya çıktığını ileri sürdü. Üstündağ yazısında, Sandal’ın Cem Yılmaz ile 2017 yılında “Arif V 216” filminde aynı seti paylaştığını ve Yılmaz’ın geçmişte yaşandığı iddia edilen Sandal-Samyeli ilişkisini öğrendiğini öne sürdü. Yılmaz’ın söz konusu iddiaları Samyeli’ye sorduğunu söyleyen Üstündağ, Samyeli’nin iddiaları yalanladığını fakat Sandal’ın Samyeli ile ilişkisine de yer verdiği “Beni Ağlatma” kitabının çıkmasıyla Yılmaz-Samyeli ilişkisinin bittiğini yazdı. AYŞE ÖLYILMAZEL'DEN DEFNE SAMYELİ SAVUNMASI Üstündağ’ın bu iddiaları ise “Geçmişinden kurtulamazsın” diye vermesi Ayşe Özyılmazel'in tepkisine yol açtı. Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Özyılmazel, “Ne kadar çirkin, kadını aşağılayan, erkeğin elinin kiri sayan bir haber ve yazı. Üstelik Hürriyet’te. Kadın geçmişinden kurtulamayan yollu, erkek paylaşılamayan paşa çocuk öyle mi? Ayıp! Bir kadına ‘Geçmişinden kurtulamazsın’ ne demek ya” diyerek tepkisini dile getirdi.

Özyılmazel'in Üstündağ'ın yazısına tepki göstermesinin ardından Üstündağ'ın, ''Geçmiş denilince tüylerinin diken diken olması gayet normal Ayşe... Çünkü ''geçmiş'' dendiğinde senin aklına kanser hastası bir kadın ölüm döşeğindeyken, o kadının kocasıyla yaptığın düğün geliyor. Yaptığın o vicdansızlık, bir vicdan azabı gibi yakanı bırakmıyor. Bu nedenle seni mazur görüyorum'' sözleri Özyılmazel'i adeta çılgına döndürdü. ''ARTIK SUSMAYACAĞIM'' Kanser hastası bir kadının kocasını ayartan kadın muamelesi gördüğünü söyleyen Özyılmazel, Ali Taran'ın bu durumdan kendisini haberdar edip etmediğinin sorulmadığını ve bundan sonra hiçbir şekilde susmayacağını büyük bir öfkeyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Özyılmazel açıklamasında "Koskoca adam Ali Taran’a kimse tek kelime sormamakla beraber, hemen Yetenek Sizsiniz koltuğuna jüri yapıldı. Ben 9 sene yazarların içinde en düşüğü olan gazete maaşımla tek başıma yaşamaya ve hakaretleri göğüslemeye çalıştım. Kimse gerçeği duymak istemedi. Kimse adama kardeşim sen karından boşanmış, Ayşe ile tanışmış ve 20 günde kızla evlenmişsin. Sen kıza ne anlattın? Kızı neye inandırdın diye sormadı! Çünkü sorulması kimsenin işine gelmezdi. Genç ve ünlü Ayşe’yi ahlaksız ilan etmek daha biberli haberdi" dedi.