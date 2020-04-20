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Aysel Shukurova, Türkiye’de oyunculuk eğitimi almak istiyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 20.04.2020 12:43 | Son Güncelleme

Azeri sosyal medya fenomeni Aysel Shukurova, Türkiye’de oyunculuk eğitimi almak istediğini söyledi.Milyonu aşkın takipçi kitlesine ulaştıktan sonra kendisinin film ya da dizilerde oynaması yönünde bir beklenti oluştuğunu belirten Shukurova, dizi sektöründe dünyada adından söz ettiren Türkiye’de bu işi öğrenmek istediğini söyledi.Kardeş ülke Türkiye’yi çok sevdiğini ve hiçbir konuda yabancılık çekmeyeceğini söyleyen Aysel Shukurova, “Film ve dizi sektöründe yoluma devam edeceksem bunun temelini Türkiye’de atmak istiyorum.

Aysel Shukurova, Türkiye’de oyunculuk eğitimi almak istiyor

Azeri sosyal medya fenomeni Aysel Shukurova, Türkiye’de oyunculuk eğitimi almak istediğini söyledi.
Milyonu aşkın takipçi kitlesine ulaştıktan sonra kendisinin film ya da dizilerde oynaması yönünde bir beklenti oluştuğunu belirten Shukurova, dizi sektöründe dünyada adından söz ettiren Türkiye’de bu işi öğrenmek istediğini söyledi.
Kardeş ülke Türkiye’yi çok sevdiğini ve hiçbir konuda yabancılık çekmeyeceğini söyleyen Aysel Shukurova, “Film ve dizi sektöründe yoluma devam edeceksem bunun temelini Türkiye’de atmak istiyorum. Türk dizileri dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor. Orta Asya, Balkanlar, Ortadoğu başta olmak üzere çok sayıda ülkede televizyonlar yayınlıyor ve halk tarafından çok izleniyor. Dizi sektörü bu kadar öne çıkan Türkiye’de oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizi ve filmlerinde rol alıp kendimi ispatlayarak dünyaya açılmayı hayal ediyorum” dedi.

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