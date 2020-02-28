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Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçından notlar

ANTALYA HABERLERİ  | 28.02.2020 20:39 | Son Güncelleme

Karşılaşma öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu - Futbolcular sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı - Taraftarlar Türk bayraklarıyla yer aldıkları tribünlerde sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı - Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti - Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasındaki ilk 11'e göre 2 değişiklik yaptı

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 24. haftanın açılış maçı öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı.

Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi.

Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı.

Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" yazılı pankart açtı.

Bu arada, Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından, "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" notuyla bir futbol sahası silueti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk bayraklı paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni kazandı.

- Yalçın'dan tek değişiklik

Beşiktaş, geçen hafta 2-2 sona eren Trabzonspor maçına göre tek değişikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Boateng'in yerine Boyd'u sahaya sürdü.

Yalçın, ilk 11'ini Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boyd, N'Koudou, Burak Yılmaz'dan oluşturdu.

Trabzonspor maçı öncesindeki antrenmanlara hastalığı nedeniyle çıkamayan ve bu maçta görev alamayan Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.

- Aytemiz Alanyaspor'da 2 değişiklik

Ev sahibi ekipte teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildikleri maçın 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Bulut, Musa Çağıran'ın yerine Ceyhun Gülselam, Bammou'nun yerine de Junior Fernandes'e şans verdi.

Ev sahibi ekibin ilk 11'i Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, N'sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse'den oluştu.

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