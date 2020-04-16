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Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarına yalanlama

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 16.04.2020 18:33 | Son Güncelleme

Alanyaspor Kulübü, Beşiktaş'a Vagner Love transferi nedeniyle dava açtıkları yönündeki haberler üzerine bir açıklama yayınladı.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ın "Vagner Love'un transferi dolayısıyla kendilerine tazminat ödeyeceğine" yönelik iddiaları yalanladı.

Turuncu yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vagner Love'un iki sezon önce Beşiktaş'a transfer olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Kulübümüzün, eski futbolcumuz Vagner Love'un transferiyle ilgili bugüne kadar Beşiktaş kulübüne açtığı hiçbir dava olmamıştır. Transferle ilgili alacaklarımızın tamamı geçmiş dönemde tahsil edilmiştir. Basında yer alan 'Beşiktaş Vagner Love transferi için Alanyaspor'a tazminat ödeyecek' şeklindeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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