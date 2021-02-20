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Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar

20.02.2021 19:20 | Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligde son oynanan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, son lig müsabakasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Süper Lig'de son oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maça Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Babel, Belhanda, Linnes, Donk, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ozornwafor yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maça ilk 11'de başlayan 3 futbolcusuna Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev vermedi.

Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda mücadele eden Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Babel'in yerine Yedlin, Arda Turan ve Onyekuru ilk 11'de yer buldu.

- Ev sahibi takımda 3 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor'da, ligde son yapılan Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi.

Akdeniz temsilcisi Galatasaray karşılaşmasına Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Caulker, Moubandja, Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Babacar 11'i ile çıktı.

Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu, Juanfran, Emmanouil Siopis, Damian Kadzior yer aldı.

Son yapılan Atakaş Hatayspor müsabakasına 11'de başlayan Juanfran, Ceyhun Gülselam, Siopis teknik direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Tayfur Bingöl, Berkan İsmail Kutlu ve Umut Güneş sahaya çıktı.

Alanyaspor, Çağdaş Atan ile çıktığı iki maçta da rakibini mağlup etti. Ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden turuncu yeşilli takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de rakibini 3-2 mağlup ederek, kupadan eledi.

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