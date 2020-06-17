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Aytemiz Alanyaspor kupa maçının hazırlıklarını tamamladı

ANTALYA HABERLERİ  | 17.06.2020 21:54 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor kupa maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor'la yarın sahasında yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesileri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından kampa girdi.

Antrenmanı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile çok sayıda taraftarlar da izledi.

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor takımında kupa maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.

Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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