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Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

25.01.2021 22:30 | Son Güncelleme:
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Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: - "Bu galibiyet bizim için çok önemliydi" - MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen: - "Buradan puan ya da puanlarla dönmek hakkımızdı ama kaybettik"

Süper Lig'in 21. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 4-3 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, "Bu galibiyet bizim için çok önemliydi." dedi.

Tokatlı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın zor olacağını tahmin ettiklerini ve tahminlerinin de gerçekleştiğini söyledi.

MKE Ankaragücü'nü mücadelesinden dolayı tebrik eden Tokatlı, "Güzel bir maç oynadık. Sonuç bizim lehimize oldu. Onun için mutluyuz. İlk yarıda beklemediğimiz anlarda gol yedik. Buna tepki gösteren oyuncularımızla devreyi 2-1 yenik kapattık." diye konuştu.

Tokatlı, zeminin kaygan olmasının pas oyununu etkilediğini belirterek, ikinci yarıda ise yağmurun durmasıyla istedikleri oyunu elde ettikleri vurguladı.

Mücadelede karşılıklı goller olduğunu anlatan Tokatlı, "Çok arzu eden bizdik ve kazandık. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. İlk yarının son maçıydı. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapıp tekrar ilk yarıda yakaladığımız seriyi devam ettirmek istiyorduk. O yüzden bu maçı çok istedik, kazandık. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- Necati Erkmen'in açıklamaları

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen ise Alanya'ya puan ya da puanlar almak için geldiklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini aktardı.

Devre öncesinde şansız bir gol yediklerine değinen Erkmen, şunları dile getirdi:

"Kalecimizin üzerine gelen topun oyuncuya çarpması ve gol olmasını istemezdik. İkinci yarıda özellikle oyunu tutup Joseph ve Saba ile pozisyonlar buluruz düşüncesiyle girdik ama 2-2 ve 3-2'nin ardından tekrar açıldık. Attığımız 3'üncü golün ardından oyunu tutamadık. 4'üncü golden sonra da müsabakayı 4-3 kaybettik. Buradan puan ya da puanlarla dönmek hakkımızdı ama kaybettik."

Haftaya oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına odaklanacaklarının altını çizen Erkmen, bu karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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