Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Süper Lig'in 21. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 4-3 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, "Bu galibiyet bizim için çok önemliydi." dedi.

Tokatlı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın zor olacağını tahmin ettiklerini ve tahminlerinin de gerçekleştiğini söyledi.

MKE Ankaragücü'nü mücadelesinden dolayı tebrik eden Tokatlı, "Güzel bir maç oynadık. Sonuç bizim lehimize oldu. Onun için mutluyuz. İlk yarıda beklemediğimiz anlarda gol yedik. Buna tepki gösteren oyuncularımızla devreyi 2-1 yenik kapattık." diye konuştu.

Tokatlı, zeminin kaygan olmasının pas oyununu etkilediğini belirterek, ikinci yarıda ise yağmurun durmasıyla istedikleri oyunu elde ettikleri vurguladı.

Mücadelede karşılıklı goller olduğunu anlatan Tokatlı, "Çok arzu eden bizdik ve kazandık. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. İlk yarının son maçıydı. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapıp tekrar ilk yarıda yakaladığımız seriyi devam ettirmek istiyorduk. O yüzden bu maçı çok istedik, kazandık. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.