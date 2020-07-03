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Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

ANTALYA HABERLERİ  | 03.07.2020 20:39 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 30. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Alanyaspor kafilesi, idmanın ardından Ankara'ya hareket etti.

- Kulübe yeni sponsor

Alanyaspor ile Corendon Havayolları arasında sponsorluk anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz ve Corendon Havayolları firması arasında, Süper Lig'de bu sezon kalan son 5 maç ve Ziraat Türkiye Kupası final maçlarını kapsayan forma kol reklamı anlaşması imzalandı." denildi.

Anlaşmayla ilgili kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, "Pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklara rağmen, kulübümüze sponsor olarak destek veren Corendon Havayolları'na teşekkür ederiz." ifadelerine de yer verildi.

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