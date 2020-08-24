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Aytemiz Alanyaspor, Paraguaylı forvet Adam Bareiro'yla sözleşme imzaladı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.08.2020 16:36 | Son Güncelleme

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu: - "İnşallah bir yıl kiralık olarak oynayacak. Takımımıza katkı sağlayacağına ve bizde çok iyi işler yapacağına inandığımız için transfer ettik" - Adam Bareiro: - "Takımıma oyunumla, gayretimle faydalı olacağıma inanıyorum"

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Meksika ekiplerinden Monterrey'de forma giyen 24 yaşındaki Paraguaylı forvet Adam Bareiro'yu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Son olarak forvet hattına Bareiro ile takviye yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Kendisi Paraguay Milli Takımı'nın da oyuncusu. İnşallah bir yıl kiralık olarak oynayacak. Takımımıza katkı sağlayacağına ve bizde çok iyi işler yapacağına inandığımız için transfer ettik. Hem camiamıza hem Bareiro'ya hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız bir sezon geçirmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Çavuşoğlu, birinci etap kampıyla ilgili yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi:

"Orada fazla hazırlık maçı yapamadık. İnşallah ikinci etap kampında 3 hazırlık maçı yapıp, lige hazır hale geleceğiz. Takımımız motivasyonlu. Güzel bir aile ortamında antrenmanların iyi geçtiğini gördüm. Yeni bir teknik ekiple, yeni katılan oyuncularımızla güzel bir çalışma oldu. Eksik kalan oyuncularımızı da inşallah son kampa dahil edeceğiz. Bugün Bareiro'yu dahil ettik. Onun dışında yine transferlerimiz önümüzdeki günlerde olacak. Onlar da inşallah kampa katılacak."

- Bareiro: "Faydalı olacağıma inanıyorum"

Adam Bareiro, kendisini Alanyaspor'a layık gören herkese teşekkür ederek, "Araştırmalarımda kulübün ne kadar güzel ve ne kadar düzenli olduğunu öğrendim. Beni buraya çağırdıkları için gurur duyuyorum. Takımıma oyunumla, gayretimle faydalı olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da mesaj gönderen Bareiro, mücadeleden kaçmayacağını, tüm çabasını göstereceğini kaydetti.

Açıklamaların ardından Adam Bareiro, kendisini bir yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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