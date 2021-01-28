Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ligin ilk yarısını değerlendirdi:

Takımın bulunduğu konumdan memnun olduğunu anlatan Atan, "Belki 6-7 puan daha alabilirdik. Üst sıralara daha sıkı tutunabilirdik ama bulunduğumuz pozisyon bizi mutsuz etmiyor. Daha ligde oynayacağımız 20 maç ile Türkiye Kupası maçları var. Kupada da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hedeflerimiz büyük." dedi.

Sıkı savunma yapan takımlara karşı zorlandıklarını anlatan Atan, son 3 maçtır ise kapalı savunma yapan takımlara karşı çözüm bulduklarını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Yeni transferlerin de etkili oyunuyla oyuna hakim olan bir takım haline geldiklerini belirten Atan, 10. haftadan itibaren rakiplerin oyununun sertleştiğini kaydetti.

Ligde amaçlarının toplayabildikleri kadar puan toplayarak üst sıralarda kalmak olduğunu aktaran Atan, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da kendilerini toparladı ve seri galibiyetler aldı. Biz yukarılarda kendimize yer edinmek istiyoruz. Yukarıda manzara güzel ve biz o manzaraya alıştık. Orada kalıp, manzarayı seyretmek istiyoruz." diye konuştu.

Son haftalarda puan kayıpları yaşadıklarını hatırlatan Atan, "Bunun sebebi belli. Bize karşı oynayan takımlar büyük takımla oynuyormuş gibi mücadele veriyorlar. Bizi dar alana mahkum ediyorlar. Kendi sahalarına çekilip savunma yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Alternatifli bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Atan, bir kanat ya da forvet transferi yapabileceklerini dile getirdi.

Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili gelen eleştirileri de değerlendiren Atan, amacının sarı-lacivertlileri eleştirmek olmadığını ifade etti.

"Ben sadece o gün için daha güzel, izlemesi keyifli bir maçın olabileceğini söylemeye çalıştım." diyen genç teknik adam, şu değerlendirmede bulundu: