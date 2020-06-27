Aytemiz, "Karavancı Dostu" projesini başlattı

İSTANBUL (AA) - Aytemiz, alternatif tatilin yükselen değeri karavanlara özel farklı hizmetler sunacağı "Karavancı Dostu" projesi başlattı.

Aytemiz Petrol'den yapılan açıklamaya göre, şirket, sektörde fark oluşturan hizmetlerine bu kez de karavan kullanıcılarıyla devam ediyor.

Trafikteki tüm araçlar ve kullanıcıları için onlara özel hizmetler sunmayı hedefleyen Aytemiz, karavan kullanıcılarına da fayda sağlayacak çeşitli hizmetler geliştirecek.

Aytemiz Karavan Dostu projesinin ilk aşaması olarak, Türkiye'de karavancıları temsil eden en etkili kurumların başında olan Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında Aytemiz Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu üyesi karavancılara avantajlı yakıt sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile Türkiye'deki kamp ve karavan turizminin gelişimi konusunda etkin rol oynamayı hedeflediklerini bildirdi. Projede, konuyla ilgili en yetkin kurum ve kuruluşlarla birlikte yol almayı çok önemsediklerini vurgulayan Varlık, bu kapsamda, federasyonla yaptıkları anlaşmanın proje için bir başlangıç noktası olduğunu aktardı.