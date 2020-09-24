Aytemiz'de yakıt alışverişinde "Maksimum" kolaylık

İSTANBUL (AA) - Aytemiz, Türkiye İş Bankası'yla mobil ödeme platformu Maximum Mobil kullanıcıları için iş birliğine gitti.

Aytemiz ve Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Aytemiz tüketiciler için geliştirdiği kapsayıcı uygulamalarına sektörünün öncü şirketleriyle yaptığı yeni iş birlikleriyle devam ediyor.

Türkiye İş Bankası ile Aytemiz'in yaptığı iş birliği kapsamında, İş Bankası'nın günlük hayattaki farklı alışveriş deneyimlerini tek bir uygulama içerisinde topladığı mobil ödeme platformu Maximum Mobil kullanıcıları, Aytemiz istasyonlarında araçlarından inmeden temassız, sağlıklı, güvenli ve hızlı bir şekilde yakıt alışverişlerini yapabilecek. Kullanıcılar, bu özelliği sadece İş Bankası kartları ile değil, Maximum Mobil'e kaydettikleri diğer tüm banka kartları ile de kullanabilecek.

Maximum Mobil kullanıcıları, ilk kullanımda uygulamadaki "Araçta Öde" seçeneğinden araç plakalarını kaydettikten sonra uygulamadan bir mobil kod oluşturarak Aytemiz istasyonlarında araçlarından inmeden temassız olarak rahatça yakıt ödemelerini yapabilecek.