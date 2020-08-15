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Aytemiz'den motosiklet tutkunu Deniz Algün'e TransAnatolia Rallisi'nde destek

ANKARA HABERLERİ  | 15.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

Aytemiz'den motosiklet tutkunu Deniz Algün'e TransAnatolia Rallisi'nde destek

Aytemiz, TransAnatolia Rallisi’nde yer alan Dr. Deniz Algün’e sponsor olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Aytemiz'in 2017'den bu yana Motorcu Dostu İstasyon ve Motorcu Dostu Trafik projeleri ile motosiklet kullanıcılarının hayatına dokunduğu ifade edildi.

Aytemiz'in 15-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek TransAnatolia Rallisi’nde motosiklet tutkunu Algün'e ihtiyacı olan tüm konularda destek sağlayacağı belirtildi.

Türkiye’ de düzenlenen ve Covid-19 salgın sürecinde yapılacak ilk yarışma özelliği taşıyan TransAnatolia rallisinin 2010'dan bu yana her yıl ağustosta düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TransAnatolia Rallisi’nde, 7 gün süresince 20 il ve yüzün üzerinde kasabadan geçiliyor. 30 yılı aşkın süredir motosiklet kullanan ve 16 kez uluslararası rallide yarışan Algün ise, TransAnatolia’ya 3’üncü kez katılıyor. Bugüne kadar Türkiye Motokros ve Enduro Şampiyonaları’nda kazandığı sayısız derecesi ve şampiyonlukları bulunan Algün, ayrıca ortopedi uzmanı bir cerrah olarak iş yaşamını sürdürüyor ve iş stresini de motosiklet kullanarak azaltıyor. Motosiklet tutkusunu yaşam biçimi haline getiren Algün, tüm tatillerine ve iş gezilerine motorla gidiyor. Algün, motor üzerindeki başarısını en son Mart 2019’da gerçekleşen Dünya Cross Country şampiyonasının son ayağı olan 'Desert Challenge'a katılan tek Türk olarak ve kendi kategorisinde birincilik elde ederek kanıtladı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek de, "Algün’ün başarı sağlaması için Aytemiz olarak katkı veriyoruz. Bir motosiklet tutkunu olan ve bugüne kadar birçok yarış kazanan Algün’e destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da hedefimizde birçok farklı platformda motosiklet kullanıcılarıyla bir araya gelerek Türkiye çapında bu konuda kalıcı bir fayda sağlamak ve farkındalık yaratmak var." ifadelerini kullandı.

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