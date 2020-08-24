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AYTO işletmeleri kapalı olan sektör temsilcilerinin beklentilerini raporlaştırdı

AYDIN HABERLERİ  | 24.08.2020 17:19 | Son Güncelleme

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Genişletilmiş Komite toplantıları sonucunda işletmeleri kapalı olan sektör temsilcilerinin taleplerini rapor haline getirdi.Aydın Ticaret Odası gerçekleştirilen Genişletilmiş Komite toplantıları neticesinde işletmeleri kapalı olan sektör temsilcileri tarafından sözü edilen talep ve beklentiler rapor haline getirildi.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Genişletilmiş Komite toplantıları sonucunda işletmeleri kapalı olan sektör temsilcilerinin taleplerini rapor haline getirdi.
Aydın Ticaret Odası gerçekleştirilen Genişletilmiş Komite toplantıları neticesinde işletmeleri kapalı olan sektör temsilcileri tarafından sözü edilen talep ve beklentiler rapor haline getirildi. Bu kapsamda AYTO Başkanı Hakan Ülken, bu süreçte öncelikli olarak sağlığın önemine değinerek “Tedbirlere uyalım, ama biz de ayakta kalalım. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Sağlık tedbirlerine uyarak çalışmanın en öncelikli görevimiz olduğu bilinciyle, pandemiden halen direk etkilenen sektörlerimizin talepleri şu şekildedir” notunu paylaşarak TOBB öncülüğünde başta İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi ilgili bakanlık birimlerine yazılı olarak da iletilecek talep ve beklentileri paylaştı.

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