Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için gündem oldukça yoğun. Bordo-mavili yönetim, yeni teknik adam konusunda farklı alternatifleri değerlendirirken listede dikkat çeken isimler bulunuyor.

ARDA TURAN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor yönetimi, yabancı bir teknik direktörle çalışma fikrine sıcak bakmasına rağmen arayış kapsamında Arda Turan ile de görüşme gerçekleştirdi. Shakhtar Donetsk'i çalıştıran genç teknik adam, yönetimin öncelikli seçenekleri arasında yer alıyor.

Bordo-mavili yönetimin Arda Turan ismine olumlu yaklaştığı ve deneyimli çalıştırıcıyı takımın başında görmek istediği ifade edildi.

LİSTEDEKİ İSİMLER

Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında kulübün eski çalıştırıcılarından Şenol Güneş ve Abdullah Avcı da bulunuyor. Yönetimin, gelişmeleri değerlendirerek kısa süre içerisinde adaylar arasından bir tercih yapması bekleniyor.

Öte yandan dünya futbolunun önemli teknik direktörlerinden Antonio Conte'nin de Trabzonspor'un gündemine geldiği belirtiliyor. Ancak İtalyan çalıştırıcının yüksek maliyeti, bu ihtimalin önündeki en büyük engel olarak değerlendiriliyor.

VITOR PEREIRA İHTİMALİ

Bordo-mavili ekibin yabancı teknik direktör adayları arasında Türkiye'yi yakından tanıyan bir başka isim olan Vitor Pereira da bulunuyor. Daha önce Fenerbahçe'de görev yapan Portekizli teknik adamın seçenekler arasında değerlendirildiği aktarıldı.

FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Trabzonspor'un teknik direktör listesinde en fazla dikkat çeken isimlerden biri ise Fatih Terim oldu. Galatasaray'daki başarılarıyla Türk futbolunun önemli teknik adamları arasında yer alan Terim'in adı bordo-mavili kulüple ilgili kulislerde konuşulmaya başladı.

Yönetim içerisinde Fatih Terim'e yakın isimlerin bulunması nedeniyle tecrübeli teknik adamın da adaylar arasında değerlendirildiği ifade ediliyor.