AYTO, İstanbul Mobilya Fuarında

Aydın Ticaret Odası’nın (AYTO) 8. Meslek Komitesine kayıtlı 34 üyesi, bu yıl 16.’sı düzenlenen 2020 İstanbul Mobilya Fuarı’nı ziyaret etti.

İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile düzenlenen dünyanın en büyük mobilya fuarı 2020 İstanbul Mobilya Fuarı İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar ve BAE dahil olmak üzere 130 ülkeden tedarik heyetleri, ziyaretçilerin katılımı ile 21-26 Ocak tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Fuar ev mobilyaları, iç mekan tasarımları ve global mobilya trendleri olmak üzere birçok ürüne ev sahipliği yaptı. Üyelerimiz için daha önce gerçekleştirdiğimiz fuar ziyaret organizasyonlarında olduğu gibi, Atlas jet ile yaptığımız protokol kapsamında üyelerimizin fuarlara ulaşımını hava yolu ile sağlamanın yanı sıra, gelecek fuarlarımızda hem ulaşım için harcanan zamanı minimuma indirmek hem de üyelerimizin fuar ilinde konaklamasını sağlamak adına AYTO üyelerinin bir gece konaklamalı fuar ziyaretinin ulaşımı için hava yolu ulaşımından ziyade ilk kez yeni İstanbul- İzmir otoyolu üzerinden otobüs ile seyahat tercih edildi.