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  4. AYTO’nun 436 üyesi Gıda ve İçecek Fuarı’nı ziyaret etti

AYTO’nun 436 üyesi Gıda ve İçecek Fuarı’nı ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 20.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

Aydın Ticaret Odası (AYTO) gelenek haline getirdiği, Antalya’da düzenlenen ANFAŞ FoodProduct-Gıda ve İçecek Fuarı ile ANFAŞ HotelEquipment-Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ziyaretlerini 2020 yılında da devam ettirdi.15-18 Ocak tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayan FoodProduct ve HotelEquipment Fuarlarına gıda ve konaklama sektöründen kayıtlı 436 üyesi ile katılan AYTO, bu yıl da fuarın önemli ziyaretçilerinden biri oldu.2013 yılından bu yana Aydın’da üye odaklı hizmet anlayışını sürdüren AYTO, 2020 yılına rekor katılımla başladı.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) gelenek haline getirdiği, Antalya’da düzenlenen ANFAŞ FoodProduct-Gıda ve İçecek Fuarı ile ANFAŞ HotelEquipment-Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ziyaretlerini 2020 yılında da devam ettirdi.
15-18 Ocak tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayan FoodProduct ve HotelEquipment Fuarlarına gıda ve konaklama sektöründen kayıtlı 436 üyesi ile katılan AYTO, bu yıl da fuarın önemli ziyaretçilerinden biri oldu.
2013 yılından bu yana Aydın’da üye odaklı hizmet anlayışını sürdüren AYTO, 2020 yılına rekor katılımla başladı. Fuar ile ilgili açıklamada bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren birçok proje hayata geçirdik. ‘AYTO Uçuruyor’ projemiz bir marka haline geldi. Üyelerimiz de bu projeden oldukça memnun. Üyelerimizin memnuniyeti bizleri mutlu ediyor. Bu kapsamda Gıda ve Otel ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren 436 üyemizle birlikte Antalya’daki ANFAŞ Gıda İçecek ve Konaklama Ekipmanları fuarına katıldık. Fuarların neticesinde üyelerimizin elde ettikleri ekonomik kazanç bu işin en önemli çıktıklarından biri. Her hafta bu tür fuar organizasyonları gerçekleştiriyoruz bundan sonra da devam edecek. Katılım gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
2020 yılında 400’ün üzerinde katılımcının yer aldığı fuar, yurtiçinden 81 il ve yurtdışından 45’in üzerinde ülkeden 45 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.

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