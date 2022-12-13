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Ayvacık açıklarında 66 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

13.12.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salları içerisindeki 66 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında 66 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’, ‘TCSG-907’ ve ‘KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salları içerisindeki toplam 66 kaçak göçmen kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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